Thiago Maia explica brincadeira sobre faltas no Flamengo e faz apelo

Depois de sua entrevista para o Zico ganhar uma significativa repercussão, Thiago Maia foi ao Instagram desabafar e explicar que a fala dele sobre jogadores mais experientes não deixarem ele bater no Flamengo não passou de uma brincadeira. E, além de explicar o "tom", fez um apelo para findar as polêmicas "em cima" do clube: "pelo amor de Deus".

- Gente, na minha entrevista com o Zico, em uma das partes que mais rimos foi a das faltas. Eu falei isso em tom de brincadeira, porque no Santos era assim também. Não é que os caras não deixam, eu falei que vejo eles batendo falta e sei que posso bater, mas eu não peço, porque eu respeito. Eu sei que tem caras mais qualificados, com mais tempo de clube, e eu tenho que respeitar - falou o camisa 33, completando:

- Não é que eles não deixam, na verdade eu nunca pedi. E eu brinquei, já que o Zico mandou, eu vou lá pedir. Foi em tom de brincadeira, galera, parem de fazer polêmica em cima do Flamengo, pelo amor de Deus.

RECUPERAÇÃO NO FLAThiago Maia foi operado há 42 dias. Emprestado pelo Lille-FRA até meados deste ano, o meio-campista se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. Ao canal "Zico 10", ele ainda elogiou o trabalho do departamento médico do Rubro-Negro.