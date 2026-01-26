Técnico Luís Castro usa conotação racista em coletiva do Grêmio e se desculpa em nota oficial Estadão Conteúdo 26.01.26 10h53 A derrota do Grêmio para o Internacional por 4 a 2 na noite deste domingo, pelo Campeonato Gaúcho, não causou estragos somente na classificação do estadual. Ao justificar o revés após a partida, o técnico português Luís Castro usou uma conotação racista ao comentar o resultado do clássico. Segundo o comandante gremista, o seu time teve um "dia negro". "Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente: é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é por a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro, mas acabou", disse o treinador. Na madrugada desta segunda-feira, no entanto, Luís Castro usou as redes sociais para comentar essa fala e enfatizar que, em nenhum momento, teve a intenção de fazer algum tipo de ofensa racista durante a entrevista coletiva. "Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo", diz parte do texto da postagem. Castro disse ser contra qualquer tipo de ato discriminatório e reforçou o pedido de desculpas a quem tenha se sentido ofendido. "Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão", completou o profissional. Após a derrota em Porto Alegre, o clube gaúcho agora vira a chave para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Grêmio viaja até o Rio de Janeiro e desafia o Fluminense, que vem de vitória sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Luís Castro declaração racista desculpa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43