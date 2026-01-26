Técnico Luís Castro usa conotação racista em coletiva do Grêmio e se desculpa em nota oficial

A derrota do Grêmio para o Internacional por 4 a 2 na noite deste domingo, pelo Campeonato Gaúcho, não causou estragos somente na classificação do estadual. Ao justificar o revés após a partida, o técnico português Luís Castro usou uma conotação racista ao comentar o resultado do clássico. Segundo o comandante gremista, o seu time teve um "dia negro".

"Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente: é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é por a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro, mas acabou", disse o treinador.

Na madrugada desta segunda-feira, no entanto, Luís Castro usou as redes sociais para comentar essa fala e enfatizar que, em nenhum momento, teve a intenção de fazer algum tipo de ofensa racista durante a entrevista coletiva.

"Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo", diz parte do texto da postagem.

Castro disse ser contra qualquer tipo de ato discriminatório e reforçou o pedido de desculpas a quem tenha se sentido ofendido. "Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão", completou o profissional.

Após a derrota em Porto Alegre, o clube gaúcho agora vira a chave para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Grêmio viaja até o Rio de Janeiro e desafia o Fluminense, que vem de vitória sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã.