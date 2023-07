Técnico do Universitário compara comemoração do Corinthians com gesto racista

Após a vitória classificatória de 2 a 1 do Corinthians contra o Universitario pela Copa Sul-Americana, o técnico do time peruano, Jorge Fossati, comparou a comemoração de Ryan, meio-campista do time paulista, ao gesto racista do preparador físico do Universitário, Sebastián Avellino Vargas na última semana.

VEJA MAIS

Em entrevista coletiva o treinador uruguaio ironizou a participação de Ryan, autor do segundo gol do Timão. “No jogo de lá, falaram ‘índio’ ao banco de reservas durante todo o jogo. Que eu saiba, índio pretende ser uma palavra ofensiva ou racista. Isso não se falou lá, parece que ninguém ficou sabendo, só escutaram um lado”, iniciou Fossati.

“Agora aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto (de Ryan) de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o que, 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Aqui tem que desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho”, completou o técnico.

A comemoração de Ryan, ao balançar as redes e mostrar a camisa para os torcedores do time adversário após garantir a vaga do Corinthians nas oitavas de final da competição, causou uma confusão generalizada ainda no campo.

Depois da vitória o técnico do Timão, Vanderlei Luxemburgo, pediu desculpas pela atitude do garoto afirmando que era a sua primeira vez em uma competição internacional. No próximo mês, o Corinthians enfrenta o Newell’s Old Boys, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)