Bidu, lateral do Corinthians, desabafa nas redes sociais após receber ofensas racistas

Matheus Bidu, lateral do Corinthians, fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (18), após a vitória contra o Universitário por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana.

No Instagram, o jogador respondeu as ofensas racistas direcionadas à ele após a vitória do Timão. “Inadmissível existirem seres humanos imundos como vocês, lixos de pessoas. Acham normal atos racistas? Enquanto existirem pessoas como vocês, o mundo não vai pra frente. Racistas de merda”, escreveu em seu perfil.

Após o desabafo, Matheus compartilhou uma série de prints com mensagens recebidas, muitas delas com o emoji de macaco, banana e a palavra "mono"- macaco em espanhol. O clima tenso entre as torcidas se acumula desde a semana passada, quando o preparador físico do Universitário, Sebastián Avellino Vargas, foi preso por fazer gestos racistas em direção à torcida do Corinthians na Neo Química Arena.

O clube peruano demonstrou apoio ao profissional. Na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Newell´s Old Boys, da Argentina, pelas oitavas de final da competição.

