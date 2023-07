Por questões de segurança, Corinthians cogita não ir a campo contra o Universitario nesta terça (18)

O Corinthians cogita não disputar a partida desta terça, 18 de julho, contra o Universitario, do Peru, após a polícia local alertar o clube sobre um possível clima hostil da torcida peruana e sugerir que os profissionais do clube cheguem ao Estádio Monumental em um ônibus da própria corporação.

Segundo informações da ESPN, a equipe brasileira afirma que a impossibilidade de trafegar em ônibus próprio já significa que não existe segurança suficiente para sua equipe e avalia se é melhor acionar a Conmebol, com o objetivo de suspender a partida de hoje.

A definição do caso só será tomada nas próximas horas, quando o Corinthians receberá da polícia uma nova atualização sobre a segurança no trajeto e no local da partida.

O clima de tensão se agravou após o preparador físico do Universitario, Sebastián Avellino Vargas, ter sido preso após ser flagrado cometendo atos racistas contra torcedores do Corinthians na última partida entre as equipes, no dia 11 deste mês.

Na ocasião, a equipe brasileira venceu o Universitario por 1x0, jogando em casa. A partida de volta, no Peru, vale uma vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana com o Corinthians podendo garantir a vaga para a próxima fase com um empate.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)