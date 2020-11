Técnico do Manaus fala sobre duelo decisivo contra o Remo na Série C do Brasileirão

O Manaus encara jogo com caráter de final neste sábado, pela Série C do Brasileirão. O confronto diante do Remo pode ser decisivo para a classificação da equipe à próxima fase da terceira divisão nacional.

Na competição, o time ocupa a primeira posição fora do G4 e está quatro pontos atrás do próximo rival. Após o jogo, faltará apenas uma rodada. Treinador da equipe de Manaus, Luizinho Lopes projetou o jogo crucial.

- Nossa equipe está com seis jogos de invencibilidade, mas precisamos manter o pé no chão e ao mesmo tempo nos apegar à essa confiança. Ao passo que as rodadas vão finalizando, já temos mais caráter de final, como é nesse jogo contra o Remo. Temos que lidar esse duelo como uma finalíssima - contou.

O Gavião vem de uma grande vitória, contra o Santa Cruz, líder do grupo. A última derrota da equipe foi diante do Vila Nova, pela décima rodada. Nos últimos seis jogos são três vitórias e três empates.

De olho na classificação, o técnico manteve cautela, mas ao mesmo tempo citou como a confiança pode fazer diferença no próximo desafio.

- Estamos crescendo num momento importante da competição. Conquistamos uma vitória contra um adversário que vinha de sete vitórias seguidas. Conseguimos vencer num momento decisivo, quando não podíamos errar, então foi importante demais pra trazer uma confiança, para estarmos mentalmente fortes - finalizou.

A partida entre Manaus FC e Remo acontece neste sábado, 28, às 19h no horário de Brasília.