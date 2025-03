Técnico do Cruzeiro usa trio Messi, Neymar e Mbappé para explicar que só talento não ganha taça

Leonardo Jardim explicou nesta quarta-feira como pretende armar o Cruzeiro para as importantes competições que começam já no fim de março. Com maratona por Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o comandante português recebe muita cobrança para armar um time extremamente ofensivo, mas usou grandes trios ofensivos para explicar que é necessário organização e que só talento não ganha título. A parceria entre Messi, Neymar e Mbappé, no Paris Saint-Germain, serviu para ele revelar suas ideias.

Fosse atender às exigências da torcida, o Cruzeiro começaria todo jogo com Matheus Pereira, Eduardo, Dudu, Gabigol, Kaio Jorge, Bolasie e Wanderson. O técnico explicou nesta quarta-feira que gostaria de ter todos os astros ofensivos juntos, mas que o equilíbrio e a organização defensiva são vitais para equipes vencedoras.

"Em primeiro lugar, quando eu falo defensivamente, não estou falando dos goleiros, somente dos zagueiros centrais e dos volantes, como vocês falam aqui. Falo de uma equipe como um todo porque acredito que a orgnização tem de ser total", explicou Jardim.

"Vocês sabem bem que em 1995 Edmundo, Romário e Sávio não fizeram uma equipe campeã (grande trio que decepcionou no Flamengo), Neymar, Mbappé e Messi não fizeram o Paris ser campeão da Liga dos Campeões. Futebol tem de ser organizado, temos de ter talento, mas também temos de ter marcação, precisa organização e é isso que estou tentando desenvolver."

O treinador aproveitou para pedir mais paciência aos torcedores e que joguem com os escolhidos. "É importante ter essa ideia (de ajustar o time) porque às vezes há mais torcedor de jogador do que da equipe e temos de ter um Cruzeiro do presente para que nos próximos anos consiga evoluir no melhor patamar", disse. "Não queremos viver só porque contratamos jogador, A, B ou C. Queremos crescer como uma equipe, é isso."