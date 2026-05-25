Técnico do Canadá garante capitão Alphonso Davies recuperado e na Copa: 'Ele está animado' Estadão Conteúdo 25.05.26 18h36 A grave lesão muscular na coxa esquerda deve tirar o capitão Alphonso Davies da estreia do Canadá na Copa do Mundo, mas não da competição. Ao menos é o que garante o técnico Jesse Marsch, confiante em ter o jogador de 25 anos na competição caseira - divide a organização com Estados Unidos e México. O treinador foi questionado pelo The Athletic se Davies estará na Copa do Mundo e aliviou os torcedores canadenses com um confiante "sim". Mas a resposta veio com um complemento menos empolgante. "Não acho que ele estará pronto no dia 12 de junho, mas vamos ver", destacou. A data em questão é a da estreia da seleção canadense no Mundial, diante da Bósnia e Herzegovina, no BMO Field, em Toronto. O planejamento da comissão técnica visa ter seu importante lateral-esquerdo contra o Catar (dia 18) e Suíça (24), ambos em Vancouver. "Conversamos com o Bayern e achamos que o melhor para Alphonso era continuar seu tratamento inicial de recuperação até 28 de maio. Depois, vamos dar a ele alguns dias para descansar e (dia 31 de maio) vamos retomar sua reabilitação a partir daí e tentar colocá-lo em uma posição para ter sucesso físico e fazer parte de nossa equipe", disse Jesse Marsch, revelando detalhes da recuperação. "Estamos todos trabalhando juntos para tentar melhorar essa situação, e o mais importante para Alphonso, acho que ele tem confiança em ambos os lados do oceano agora. Obviamente, ele está frustrado, mas todos queremos prepará-lo para o sucesso", seguiu. O treinador ainda revelou que vem trabalhando o psicológico de Davies e que o jogador também demonstra confiança em reabilitação. O Canadá aposta em avanço à segunda fase e conta com o capitão. "A última coisa que direi sobre Alphonso é que ele está realmente animado para voltar com a equipe", afirmou, satisfeito. "Ele está realmente animado para se esforçar nesta Copa do Mundo e se preparar. Fui eu quem disse a ele: 'Tire alguns dias após o seu tratamento e antes de vir conosco para clarear a mente, para garantir que emocional e psicologicamente você esteja recarregado, porque quando o trouxermos aqui, vai ser a todo vapor.' Então acho que o plano que criamos será bom para ele e para nós." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Canadá Alphonso Davies Jesse Marsh COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57