Técnico do Botafogo mostra confiança para Mundial: 'Se tivéssemos medo, ficávamos em casa'

Após vencer o Ceará na noite desta quarta-feira, em jogo atrasado do Brasileirão, o técnico Renato Paiva garantiu que o Botafogo está pronto para o novo Mundial de Clubes da Fifa. E afirmou que a equipe brasileira não tem medo de enfrentar rivais de peso, como o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.

"Se tivéssemos medo, ficávamos aqui em casa e não iríamos. Se trabalhamos uma ideia até agora, por que vamos mudar?", declarou o treinador, após a vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, no Engenhão. O time carioca, que decepcionou no Campeonato Carioca e fez um fraco início de Brasileirão, acumulou a terceira vitória consecutiva por diferentes competições.

A reação do Botafogo passará por um poderoso teste nos Estados Unidos. No Mundial de Clubes, marcado para começar no dia 14, a equipe carioca estreará contra o americano Seattle Sounders. E, depois, terá pela frente o PSG e o Atlético de Madrid na fase de grupos. Diante destes desafios, Paiva pediu cautela à torcida. "Você não vai conseguir uma ideia em cinco ou seis dias só porque vai jogar o Mundial. Nossa maior vitória é ser quem somos, perceber o clube e o País que vamos representar. Esse peso temos que assumir e assumimos com muito bom gosto", projetou.

"Vamos olhar os jogos. Vamos ser ofensivos? Quando tivermos a bola, vamos. E neste jogos vai haver momentos em que não vamos ter a bola e vamos ter que saber jogar. É isso que eu quero, temos que ser quem somos, independentemente do adversário que vier pela frente", completou o treinador.

A estreia do Botafogo no repaginado torneio da Fifa será já no segundo dia de competição, contra o Seattle Sounders, no dia 15, um domingo. O confronto com o atual campeão da Liga dos Campeões está marcado para o dia 19. E a rodada final do Grupo B, na qual o time brasileiro duelará com o Atlético de Madrid, será disputada no dia 23.