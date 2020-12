Técnico do Barça critica comentários de presidente interino do clube

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, criticou os comentários de Carles Tusquets, presidente interino do clube, durante sua entrevista coletiva. O mandatário havia dito que se estivesse no comando, teria vendido Lionel Messi na última janela de transferências, enquanto o holandês afirmou que essas declarações não ajudam o ambiente.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol- Sabemos a situação de Messi e se há uma pessoa que pode definir seu futuro é o Leo. Os comentários de fora não me interessam, mas se eles vem de dentro do clube não nos ajudam a ter tranquilidade para ganhar as partidas. Não podemos controlar os de fora, mas os de dentro são diferentes. Messi tem contrato até junho e ele deve decidir. Não gosto de comentários nesse sentido (de Tusquets).

A polêmica declaração do presidente interino aconteceu na mesma semana em que Neymar declarou que gostaria de voltar a jogar futebol ao lado do argentino, aumentando os rumores de que Messi poderia ir para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Até o momento, o futuro do camisa 10 do Barcelona segue indefinido.