Taça Guanabara não terá VAR, mas arbitral decidirá sobre utilização da tecnologia na fase final

Nesta segunda-feira, a Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu, em uma reunião arbitral online, que não haverá VAR na Taça Guanabara do Carioca deste ano. Contudo, entre a sétima e oitava rodada, será realizado um arbitral especial para debater critérios objetivos da operação da tecnologia, que contará com a presença de representantes dos clubes e também da comissão de arbitragem da entidade. Assim, nesta reunião, será tomada a decisão pela utilização ou não do VAR na fase semifinal e final do Campeonato Carioca.

Ainda na reunião ficou decido que os staffs dos jogos devem ser reduzidos para diminuir os custos do Estadual. Os protocolos contra a Covid-19 realizados na edição de 2020, bem como a utilização de cinco substituições estão mantidos. Além da apresentação de um exame negativo, todos precisarão ser testados antes dos jogos para poder entrar no estádio. A informação é do site "ge.com".

Outra definição da reunião foi a antecipação da partida entre Flamengo e Nova Iguaçu para a próxima terça-feira, no Maracanã. A mudança foi feita para marcar a abertura do campeonato, uma vez que o Rubro-Negro carioca é o atual campeão.

A reunião não contou com Rubens Lopes, presidente da Ferj. Assim, a Federação foi representada por Marcelo Vianna, diretor do departamento de competições. O coordenador Marcelo Penha representou o Fluminense, o diretor Cacau Cotta representou o Flamengo e o dirigente Antônio Carlos Mantuano representou o Botafogo.

Confira quais são os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca, que estão marcados para os dias 3 e 4 de março:

Flamengo x Nova Iguaçu (este jogo será disputado na terça-feira)

Resende x Fluminense

Volta Redonda x Madureira

Botafogo x Boavista

Macaé x Bangu

Vasco x Portuguesa