Swiatek desbanca Zheng e faz tira-teima com a jovem Andreeva na semifinal em Indian Wells

A primeira semifinal do WTA 1000 de Indian Wells foi definida nesta quinta-feira e será um tira-teima entre a atual campeã Iga Swiatek e a jovem sensação Mirra Andreeva. As duas se encaram nesta sexta-feira para desempatar o confronto que está 1 a 1, após a russa desbancar a polonesa recentemente em Dubai.

Detentora do título, a número 2 do mundo somou sua 10ª vitória seguida em Indian Wells ao desbancar a forte chinesa Qinwen Zheng por duplo 6/3 em jogo com paralisações por causa do forte vento que resolveu atrapalhar os duelos nos Estados Unidos. Foi uma vingança da Olimpíada de Paris-2024.

Com mais um resultado perfeito em Indian Wells, Swiatek chega à semifinal sem nenhum set perdido e com somente 12 games cedidos às adversários. Até se vingar de Zheng, Iga não havia perdido mais do que dois games em cada jogo.

"No final ficou muito ventoso, o que tornou tudo complicado. Foi uma partida estranha com todas as pausas (por causa das condições climáticas). Eu queria estar composta e focada o tempo todo, mas estou feliz por ter vencido", afirmou Swiatek.

Já Andreeva também somou sua 10ª vitória seguida na temporada. Ela vem do título do Aberto de Dubai, no qual derrubou Swiatek nas quartas e bateu a dinamarquesa Clara Tauson na decisão. Pela primeira vez a jovem vai disputar uma semifinal em Indian Wells. Para se garantir, a tenista de 17 anos bateu a ucraniana Elina Svitolina em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3.