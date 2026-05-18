'Surpresa', 'bomba' e 'última dança': imprensa internacional reage à convocação de Neymar Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti Estadão Conteúdo 18.05.26 19h33 A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo teve grande repercussão não só no Brasil como também na imprensa internacional. Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti, que ainda não havia chamado o jogador desde que assumiu o cargo e pôs em dúvida a participação do atacante de 34 anos no Mundial. O diário espanhol "Marca" classificou a convocação de Neymar como "surpresa" e disse que Ancelotti "escutou o Brasil" ao chamar o atacante do Santos. O jornal "As", também da Espanha, tratou a ida do jogador, a quem chamou de "Rei", à Copa do Mundo como uma "bomba mundial". "Toda a nação brasileira explodiu em euforia. Ele sofreu muito, em silêncio, mas o camisa 10 conquistou seu lugar na Copa do Mundo, a última de sua carreira", escreveu o As. O jornal francês "L'Équipe" destacou a convocação do craque como a "última dança" do camisa 10 pela seleção brasileira. "É uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança: Neymar terá uma última chance com a seleção brasileira. A inclusão do atacante de 34 anos na lista de 26 jogadores, que não atua pela Seleção desde 18 de outubro de 2023 (derrota por 2 a 0 para o Uruguai), foi alvo de intenso debate nos últimos meses." Já o "Olé", principal diário esportivo da Argentina, tratou como "milagre" a convocação de Neymar para a Copa e afirmou que o atacante poderá ajudar a seleção com a sua experiência. "Num Brasil que, ao contrário de outras épocas, conta com nomes mais acessíveis (excluindo superestrelas como Vinicius e Raphinha), o carismático Neymar contribuirá com sua experiência em jogos desta magnitude. E com sua liderança, mesmo que venha do banco de reservas. Um grande trunfo para Ancelotti, sob qualquer perspectiva, para comandar a equipe diante das adversidades." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira convocação repercussão internacional Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35