Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Surpresa', 'bomba' e 'última dança': imprensa internacional reage à convocação de Neymar

Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti

Estadão Conteúdo

A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo teve grande repercussão não só no Brasil como também na imprensa internacional. Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti, que ainda não havia chamado o jogador desde que assumiu o cargo e pôs em dúvida a participação do atacante de 34 anos no Mundial.

O diário espanhol "Marca" classificou a convocação de Neymar como "surpresa" e disse que Ancelotti "escutou o Brasil" ao chamar o atacante do Santos. O jornal "As", também da Espanha, tratou a ida do jogador, a quem chamou de "Rei", à Copa do Mundo como uma "bomba mundial".

"Toda a nação brasileira explodiu em euforia. Ele sofreu muito, em silêncio, mas o camisa 10 conquistou seu lugar na Copa do Mundo, a última de sua carreira", escreveu o As.

O jornal francês "L'Équipe" destacou a convocação do craque como a "última dança" do camisa 10 pela seleção brasileira. "É uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança: Neymar terá uma última chance com a seleção brasileira. A inclusão do atacante de 34 anos na lista de 26 jogadores, que não atua pela Seleção desde 18 de outubro de 2023 (derrota por 2 a 0 para o Uruguai), foi alvo de intenso debate nos últimos meses."

Já o "Olé", principal diário esportivo da Argentina, tratou como "milagre" a convocação de Neymar para a Copa e afirmou que o atacante poderá ajudar a seleção com a sua experiência. "Num Brasil que, ao contrário de outras épocas, conta com nomes mais acessíveis (excluindo superestrelas como Vinicius e Raphinha), o carismático Neymar contribuirá com sua experiência em jogos desta magnitude. E com sua liderança, mesmo que venha do banco de reservas. Um grande trunfo para Ancelotti, sob qualquer perspectiva, para comandar a equipe diante das adversidades."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

convocação

repercussão internacional

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo

Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa.

18.05.26 18h42

Futebol

Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura

Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial?

18.05.26 15h50

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias

Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio.

18.05.26 14h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026

Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti.

18.05.26 14h06

Futebol

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026

Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil

18.05.26 17h12

Futebol

Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO

Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

18.05.26 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda