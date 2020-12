Surfista sofre ataque de tubarão e organização adia etapa do mundial de surfe feminino no Havaí

Um surfista foi atacado por um tubarão da praia de Honolua Bay, em Mauí, no Havaí, praia que acontecia a bateria da primeira etapa do mundial de surfe feminino, que vem sendo realizado no local desde segunda-feira. Não há informações sobre a vítima, que não faz parte do grupo de atletas. A matéria foi publicada pelo 'O Globo'.

Com isso, a etapa de hoje que seria realizada no local teve que ser adiada por tempo indeterminado. A brasileira Tatiana Weston-Webb ainda tenta uma vaga em uma das semifinais contra a americana Sage Erickson. A vencedora encara a havaiana Clarissa Moore.

Do outro lado do chaveamento das semifinais, as australianas Tyler Wright e Sally Fitzgibbons aguardam o retorno das provas para duelarem por uma vaga na final. A etapa masculina começa na próxima terça-feira, também no Havaí, mas em Pipeline.

A edição marca o retorno das competições do surfe e as etapas são válidas para o troféu de 2021. Devido a pandemia, o circuito de 2020 foi cancelado e, consequentemente, não terá um vencedor.