Supercopa do Brasil: Mineirão será palco de partida entre Palmeiras e São Paulo

O Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), foi escolhido para ser palco da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, no dia 4 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília). A decisão foi tomada pela CBF após não avançar em negociações para levar o clássico para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na mesma data, a Arena Mineira receberia o clássico entre a Raposa e o Atlético-MG, que precisou ser adiado devido à Supercopa. Já nos preparativos para receber as torcidas tricolores, o gramado do Mineirão passa por tratamento há mais de duas semanas para estar em perfeitas condições.

São Paulo e Palmeiras pediram para disputar o confronto no Maracanã, pensando na facilidade de logística, uma vez que a taça será disputada com o Campeonato Paulista. No entanto, o gramado do Maracanã tem revitalização prevista para janeiro, o que poderia inviabilizar a partida única no estádio.

