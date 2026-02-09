Super Bowl LX: Seahawks dão aula de defesa, engolem os Patriots e são campeões da NFL

O fã de futebol americano que acompanhou a temporada da NFL pode não ter se surpreendido com a defesa do Seattle Seahawks, mas o domínio foi além das expectativas. Drake Maye e o New England Patriots foram completamente ineficazes e viram os rivais faturar o Super Bowl LX neste domingo (9) por 29 a 13.

Se tem uma coisa que poderia ter ofuscado o show do porto-riquenho Bad Bunny foi o desempenho dos Seahawks, que se vingam depois de perder o Super Bowl XLIX de 2015 para os próprios Patriots. Uma década se passou e sem contar com Tom Brady, o New England não conseguiu superar a ausência do astro. Drake Maye abusou da imaturidade e, mesmo com talento a ser lapidado, não conseguiu romper com o forte setor defensivo de Seattle.

Os primeiros pontos vieram cedo, com um field goal dos Seahawks ainda nos primeiros minutos de jogo. Bem perto da linha de endzone de New England, entretanto, o time de Seattle acumulou passes errados e optou pelos 3 pontos num chute na linha de 14 jardas.

Kenneth Walker III personificou o poder ofensivo do jogo terrestre dos Seahawks, dando muito trabalho para os Pats. O running back começou o segundo quarto com tudo, anotando um 6 a 0 logo cedo. A esta atura da partida, o favoritismo de Seattle já estava bem evidente. New England decepcionou seus torcedores após sofrer com diversos punts. Ou seja, um chute alto em que devolveu a bola para o rival por não conseguir efetivar suas descidas atrás das dez jardas.

Quando finlamente Seattle conseguiu uma boa jogada pelo alto, Christian Gonzalez evitou o touchdown dos Seahawks, que tiveram que se conformar com mais 3 pontos de field goal.

Absolutamente nada deu certo para o ataque dos Patriots. Muitos méritos pra defesa dos Seahawks. Já no fim do 3º período o Seatle Seahawks conquistou uma vitória moral. Drake Maye foi bloqueado e a equipe defensiva inflamou o estádio.

O que já era moralmente ruim, piorou para New England. O primeiro touchdown do jogo veio no começo do último quarto. Sam Darnold encontrou passe certeiro para AJ Barner dentro da endzone dos Pats e colocou 19 a 0 no marcador.

Os primeiros pontos dos Patriots vieram logo depois. Mack Hollins recebeu dois passes de Maye em 57 segundos, e foi o suficiente para tirar o zero do placar. Este teria sido um vexame inédito, já que nunca uma equipe perdedora tinha saído de um SB sem pontuar.

New England teve um leve lampejo de reação. De pouquinho em pouquinho Maye, que foi anulado durante o jogo todo, começou a gostar da partida. Mas a inexperiência fez o jovem errar um passe decisivo. Julian Love interceptou e ganhou consideráveis jardas.

A rápida reação logo terminou com um fumble faltando menos de 5 minutos para o fim e o jogo seguiu o roteiro do início até o último segundo. Uchenna Nwosu anotou outro touchdown para os Seahawks, fazendo diversos torcedores deixar o estádio.

Rhamondre Stevenson ainda anotou um touchdown melancólico para New England, mas a partida já estava decidida.