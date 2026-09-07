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Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja quando o Brasil joga e onde assistir

Brasil estreia nesta terça-feira (8) contra a Venezuela; competição será disputada no Maracanãzinho e vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2028

Hannah Franco
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Vôlei feminino: veja tabela, jogos do Brasil e onde assistir ao Sul-Americano (Divulgação/CBV)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreia nesta terça-feira (8) no Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e reúne seis seleções: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

Além do título continental, o torneio tem uma recompensa importante: a seleção que terminar na primeira colocação garante vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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O Brasil chega à competição após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na decisão, a equipe brasileira perdeu para a Turquia por 3 sets a 1.

A Seleção Brasileira terá o retorno da ponteira e capitã Gabi Guimarães. Recuperada de uma lesão na região lombar, a jogadora confirmou que estará à disposição para o Campeonato Sul-Americano.

Por outro lado, o Brasil terá a ausência da ponteira Karina, que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Outro desfalque importante é a central Júlia Kudiess. A atleta rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida da terceira semana da Liga das Nações, em julho.

Como funciona o Sul-Americano Feminino de Vôlei?

As seis seleções participantes jogam entre si em turno único. Cada equipe disputa cinco partidas ao longo da competição.

Ao final das cinco rodadas, a seleção que terminar na primeira colocação será campeã do Sul-Americano e também garantirá a vaga olímpica para Los Angeles 2028.

Tabela: jogos do Brasil no Sul-Americano

O Brasil estreia contra a Venezuela nesta terça-feira (8), às 20h. Na sequência, enfrenta Peru, Colômbia, Chile e Argentina.

Confira a tabela completa dos jogos da Seleção Brasileira:

  • Brasil x Venezuela — terça-feira (8), às 20h
  • Brasil x Peru — quarta-feira (9), às 20h
  • Brasil x Colômbia — quinta-feira (10), às 20h
  • Brasil x Chile — sábado (12), às 13h30
  • Brasil x Argentina — domingo (13), às 12h

A Seleção terá uma pausa na sexta-feira (11) antes de voltar à quadra no sábado para enfrentar o Chile.

Onde assistir ao Sul-Americano Feminino de Vôlei?

Os jogos do Brasil no Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei terão transmissão em diferentes plataformas.

As partidas poderão ser acompanhadas pela Globo, na TV aberta; pelo SporTV2, na TV fechada; pela GE TV, no YouTube; e pela VBTV, plataforma de streaming.

Quando será o Sul-Americano Feminino de Vôlei?

O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei será disputado de 8 a 13 de setembro de 2026, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Além do Brasil, participam da competição Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. A equipe campeã será definida após as cinco rodadas e ficará com a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

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