Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja quando o Brasil joga e onde assistir Brasil estreia nesta terça-feira (8) contra a Venezuela; competição será disputada no Maracanãzinho e vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2028 Hannah Franco 07.09.26 16h53 Vôlei feminino: veja tabela, jogos do Brasil e onde assistir ao Sul-Americano (Divulgação/CBV) A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreia nesta terça-feira (8) no Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e reúne seis seleções: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Além do título continental, o torneio tem uma recompensa importante: a seleção que terminar na primeira colocação garante vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. VEJA MAIS Federação contraria nova regra da CBV e mantém Tifanny no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei O que muda no vôlei? Superliga adota novas regras para 2026/27 Mudança já vale na temporada 2026/27 e faz parte de adaptações propostas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) O Brasil chega à competição após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na decisão, a equipe brasileira perdeu para a Turquia por 3 sets a 1. A Seleção Brasileira terá o retorno da ponteira e capitã Gabi Guimarães. Recuperada de uma lesão na região lombar, a jogadora confirmou que estará à disposição para o Campeonato Sul-Americano. Por outro lado, o Brasil terá a ausência da ponteira Karina, que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro. Outro desfalque importante é a central Júlia Kudiess. A atleta rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida da terceira semana da Liga das Nações, em julho. Como funciona o Sul-Americano Feminino de Vôlei? As seis seleções participantes jogam entre si em turno único. Cada equipe disputa cinco partidas ao longo da competição. Ao final das cinco rodadas, a seleção que terminar na primeira colocação será campeã do Sul-Americano e também garantirá a vaga olímpica para Los Angeles 2028. Tabela: jogos do Brasil no Sul-Americano O Brasil estreia contra a Venezuela nesta terça-feira (8), às 20h. Na sequência, enfrenta Peru, Colômbia, Chile e Argentina. Confira a tabela completa dos jogos da Seleção Brasileira: Brasil x Venezuela — terça-feira (8), às 20h Brasil x Peru — quarta-feira (9), às 20h Brasil x Colômbia — quinta-feira (10), às 20h Brasil x Chile — sábado (12), às 13h30 Brasil x Argentina — domingo (13), às 12h A Seleção terá uma pausa na sexta-feira (11) antes de voltar à quadra no sábado para enfrentar o Chile. Onde assistir ao Sul-Americano Feminino de Vôlei? Os jogos do Brasil no Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei terão transmissão em diferentes plataformas. As partidas poderão ser acompanhadas pela Globo, na TV aberta; pelo SporTV2, na TV fechada; pela GE TV, no YouTube; e pela VBTV, plataforma de streaming. Quando será o Sul-Americano Feminino de Vôlei? O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei será disputado de 8 a 13 de setembro de 2026, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além do Brasil, participam da competição Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. A equipe campeã será definida após as cinco rodadas e ficará com a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cbv vôlei campeonato sul-americano seleção brasileira de vôlei feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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