Vitória vence duelo direto contra o Grêmio, quebra jejum e se afasta do Z-4 do Brasileiro Estadão Conteúdo 07.09.26 22h11 Depois de viverem momentos distintos no meio da semana, com o Vitória sendo eliminado na Copa do Brasil e o Grêmio seguindo adiante, a dupla virou a chave para o Campeonato Brasileiro, onde vivem situações delicadas. Encerrando a 26ª rodada, o time nordestino levou a melhor no confronto direto e voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas, ao superar os gaúchos por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Barradão, para se afastar da zona de rebaixamento. Com o gol solitário de Renê, o Vitória chegou a 32 pontos e subiu na tabela, saltando para o 11º lugar, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Já o Grêmio segue estacionado com 28 pontos, na 15ª colocação, com três pontos de diferença do Vasco, time que abre a zona de rebaixamento. O Grêmio agora terá a semana cheia e volta a campo somente no próximo sábado, quando recebe o Vasco, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O Vitória atua no domingo, em visita ao Mirassol, às 16h, no estádio Campos Maia, no interior paulista. O confronto começou quente. O Vitória propôs o jogo nos primeiros minutos, levando perigo ao gol de Weverton. Na resposta, Carlos Vinícius chegou a abrir o placar para o Grêmio, mas o tento foi anulado por impedimento. O duelo seguiu transitivo, com uma trocação franca entre os ataques. O time da casa tinha uma leve superioridade e era mais contundente nas conclusões. No meio da primeira etapa, o Vitória assumiu o protagonismo, principalmente com o atacante Renê, que seguiu dando trabalho ao goleiro Weverton. Em contrapartida, das poucas vezes que aparecia no setor ofensivo, mostrou mais eficácia, com Carlos Vinícius esquentando as luvas de Lucas Arcanjo. A reta final o ritmo caiu um pouco, com a dupla se poupando para o segundo tempo. Os times voltaram do intervalo de cabeça quente. Com poucos minutos, muitas discussões, faltas e cartões amarelos. A postura de ambos deixou o confronto amarrado, diferente dos primeiros 45 minutos. O panorama só foi mudar na bola parada. Após cobrança de escanteio, Renê subiu no meio da defesa gaúcha e desviou de cabeça para abrir o placar para o Vitória, aos 18 minutos. Com o gol, o duelo ficou do jeito que o time da casa queria. Confortável, o Vitória fez o que sabe fazer de melhor. Fechou as linhas e passou a explorar bem os contra-ataques. O Grêmio, por sua vez, passou a ficar ansioso e acumulou erros e decisões equivocadas no último terço. Na reta final, o time da casa controlou as ações, ditou o ritmo e ainda viu Kayzer perder dois gols no fim, mas que não atrapalharam o resultado final. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 1 X 0 GRÊMIO VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Edenilson), Zé Vitor e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Tarzia (Fabri). Técnico: Jair Ventura. GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti (Nardoni) e Krovinovic; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Tetê. Técnico: Luís Castro. GOLS - Renê, aos 18 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF). CARTÕES AMARELOS - Erick, Caique, Noriega, Caio Paulista, Pavón, Gustavo Martins e Pedro Gabriel. RENDA - R$ 215.031,00. PÚBLICO - 8.934 torcedores. LOCAL - Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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