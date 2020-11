Suárez revela mágoa com Barça e afirma: 'Encontrei a felicidade'

Em entrevista exclusiva ao “Marca”, Luis Suárez abriu o coração, desabafou e revelou mágoa pela forma como aconteceu sua saída do Barcelona. Apesar da polêmica saída do uruguaio, o novo camisa nove do Atlético de Madrid afirmou que está feliz no novo clube e satisfeito por ser treinador por Simeone.

- Não foi legal, estava triste, dolorido pela forma de saída. Já disse, quando te fecham uma porta, abrem outras cinco gigantes valorizando seu trabalho, sua profissionalidade, sua trajetória. Me sinto orgulhoso. Encontrei a felicidade e estou desfrutando agora.

O atacante também se mostrou otimista para competir pelo título do Campeonato Espanhol apesar das presenças de Real Madrid e Barcelona na competição.

- Pode ser um campeonato equilibrado. O que cometa menos erros desde o início… Eu, que estive no Barça, sou consciente de que se começa mal e perde pontos, é muito difícil voltar a alcançar os primeiros. Se quiser ganhar a La Liga tem que ser (consistente) desde o início, com muita vontade. Se nós acreditamos e temos esse sonho, por que não?

O Atlético de Madrid começou o Campeonato Espanhol muito bem e ocupa o 3º lugar, mas com dois jogos a menos que a Real Sociedad, líder do torneio. Enquanto isso, Suárez tem tido um grande desempenho em seus primeiros jogos com a camisa colchonera, uma vez que já marcou cinco gols e deu uma assistência em seis jogos.