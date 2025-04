Stuttgart supera RB Leipzig e faz final da Copa da Alemanha com o surpreende Arminia Bielefeld

O Stuttgart se fez valer do mando de campo para chegar pela sexta vez à decisão da Copa da Alemanha, na qual buscará o quarto título e enfrentará o surpreendente Arminia Bielefeld, da Terceira Divisão, que na terça-feira surpreendeu o atual campeão Bayer Leverkusen, avançando com triunfo por 2 a 1. A vaga na final veio com vitória de 3 a 1 sobre o RB Leipzig na Mercedes-Benz Arena.

Buscando um título que não vem há 28 anos, desde a edição de 1996/97, quando celebrou o tricampeonato da Copa da Alemanha com triunfo por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus, o Stuttgart será o favorito na decisão do dia 24 de maio.

Apesar do longo jejum na segunda mais importante competição alemã, o Stuttgart teve a chance em 2013, mas acabou superado na disputa do título pelo forte Bayern de Munique, quando levou 3 a 2. O placar se repetiu, ainda, na decisão de 2006/07, na qual caiu diante do Nüremberg. As outras duas conquistas vieram em 1953/54, contra o Colônia (1 a 0 na prorrogação) e em 1957/58, frente ao Fortuna Dusseldorf, com 4 a 3, também no tempo extra.

Jogando em casa, o Stuttgart demorou apenas cinco minutos para abrir o placar. E com uma pintura de Stiller. Após cobrança de escanteio, a defesa afastou mal e o volante acertou um lindo chute, de primeira, de fora da área, mandando no ângulo de Vandevoordt.

Sair na frente era tudo o que os mandantes queriam para ter o contragolpe. Mas, curiosamente, ocorreu o contrário. Na busca pelo segundo gol, o Stuttgart começou a dar espaços, e o goleiro Nübel começou a trabalhar bem, como em grande defesa após finalização de Openka. Ambos protagonizavam boa batalha em campo até o descanso.

O segundo tempo foi mais elétrico em Stuttgart. Woltemade ampliou aos 12 minutos, mandando entre as pernas do defensor e enganando o goleiro do RB Leipzig, que descontou logo a seguir com Sesko.

Mas a segunda etapa de Woltemade cresceu bastante e após jogada que passou por ele - o VAR analisou se estava impedido -, Leweling definiu o triunfo e a classificação.