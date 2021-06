Strike Fight Championship realizou a décima segunda edição em Barcarena

O Strike Fight Championship realizou a sua décima segunda edição na cidade de Barcarena com destaque para na luta feminina para a atleta Elaine Souza que fez a sua estreia com vitória no mma profissional, para o retorno de Nildo Kathau e a conquista do cinturão da categoria peso galo(até 61 Kg) de Ederson Bidão

Pablo Benaion vence na Luta principal do Sombra Fight 21

O SFC (Sombra Fight Championship) realizou a sua edição de número 21 no último sábado (19) em Belém no centro de treinamento F2 destaque para a luta principal onde Pablo Benaion venceu Ledson Heider por nocaute técnico no 2 round.

Joelson Pantonja conquista o cinturão do Arena Global

O atleta Joelson Pantoja "Fight" atleta da Lenox Fight conquistou o cinturão da categoria peso leve(até 70 Kg) do evento carioca Arena Global em sua edição número 12, agora o atleta tem o cartel invicto no mma com 6 vitórias.

Anderson Silva dá show e vence Júlio César Chávez Jr

O retorno de Anderson Silva ao Boxe teve de tudo. Esquivas, provocações, movimentações e um show. Em combate realizado no Estádio Jalisco no México "Spider" surpreendeu e superou o pugilista Júlio César Chávez Jr. na decisão dividida dos juízes (77-75, 75-77, 77-75), em duelo válido pelo ‘Tributo aos Reis’.

Zumbi Coreano vence Dan Ige no UFC Vegas 29

Uma apresentação segura por quase todos os rounds. Na luta principal do UFC Las Vegas 29 o Zumbi Coreano suportou pressão final e venceu Dan Ige na decisão unânime dos juízes (48-47, 49-46, 49-46) com a vitória, o asiático dá passo importante rumo a uma disputa de cinturão dos penas (até 65,7kg.) do UFC.

UFC 263 vendeu cerca de 600 mil pacotes de pay-per-view no mundo

Liderado por duas disputas de título e pela presença de um dos atletas mais populares de todo o plantel, o UFC 263, realizado no último dia 12 de junho, atingiu as expectativas em torno da comercialização de pay-per-view. De acordo com o site ‘Sports Business Journal’, a organização teve aproximadamente 600 mil vendas de pacotes de transmissão ao redor do mundo nesta edição do show.