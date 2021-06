Streamers de 'Free Fire' são punidos por atos de preconceito em live

Os streamers de "Free Fire" Pedro "Buxexa" e Wellington "El Racha" foram punidos pelo Fluxo e pela Garena após falas transfóbicas durante uma live no último sábado (19). Os gamers fizeram comentários sobre a influenciadora Marcella Pantaleão, que denunciou os ataques em suas redes sociais.

​> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

A Garena, desenvolvedora do jogo, suspendeu as contas de ambos streamers e afirmou ser contra as falas dos influenciadores. Buxexa e Racha também foram removidos do "programa de influenciadores" da desenvolvedora e não fazem mais parte da plataforma de streaming BOOYAH!.

- A Garena não tolera atos de racismo, preconceito, assédio e manifestações de ódio, e espera que streamers, espectadores e jogadores mantenham um bom comportamento dentro e fora dos jogos e transmissões. A empresa é veementemente contra qualquer tipo de má conduta e se solidariza com qualquer pessoa ofendida com o ocorrido - afirmou a desenvolvedora.

- A empresa não apenas se reserva o direito de tomar medidas disciplinares apropriadas, inclusive banimentos, suspensão, ou encerramento e exclusão das contas, como comunica que Rachaxp e Buxexa, envolvidos na recente polêmica, não fazem mais parte do quadro de streamers da plataforma BOOYAH! e do programa de influenciadores da Garena - acrescentou a Garena.

Veja abaixo o comunicado completo:

A empresa é veementemente contra qualquer tipo de má conduta e se solidariza com qualquer pessoa ofendida com o ocorrido. (+) — Free Fire - Brasil (@FreeFireBR) June 20, 2021

envolvidos na recente polêmica, não fazem mais parte do quadro de streamers da plataforma BOOYAH! e do programa de influenciadores da Garena. (+) — Free Fire - Brasil (@FreeFireBR) June 20, 2021

Tais ações têm o intuito de proteger a integridade e garantir as melhores condições possíveis aos jogadores, equipes, atletas, patrocinadores e colaboradores. — Free Fire - Brasil (@FreeFireBR) June 20, 2021

Os streamers estavam participando de uma live de "Free Fire" no sábado quando Buxexa lembrou uma postagem da influenciadora Marcella Pantaleão em que Nobru comentou.

"O Nobru comentou numa foto de uma ruiva... botando coraçãozinho no olho. Era uma ruiva de três pernas. Ave Maria", disse Buxexa.

"A minha mulher me mostrou que o Nobru comentou nessa foto aqui e disse 'isso aqui é um homem'", acrescentou Racha.

Em suas redes sociais, a influenciadora agradeceu o apoio de seus seguidores após os ataques e afirmou que está sendo ameaçada mas irá tomar as medidas cabíveis.

"Queria falar para vocês que não está sendo fácil. De ontem para hoje recebi mais de 100 mil mensagens no Direct, é muita coisa, muito apoio mas também muito ataque e muito "hate" desse pessoal que é zero noção. Tô recebendo muitas ameaças e quem está cuidando de tudo isso é meu advogado, ele já tá por dentro de tudo", contou a Marcella Pantaleão.