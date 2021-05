Sport divulga camisas do elenco com sobrenome 'Do Vigor' após ataques homofóbicos contra ex-BBB Gilberto

O Sport divulgou pelas redes sociais uma ação em resposta aos ataques homofóbicos por parte de conselheiros do clube. Um deles chegou a dizer que o ex-BBB e torcedor do Leão Gilberto envergonharia o marca. O clube divulgou camisas estampados com os nomes dos jogadores do time seguidos da alcunha 'Do Vigor', apelido de Gil.

Ex-BBB Gil foi alvo de homofobia ao ser homenageado pelo Sport (Reprodução / Twitter / Anderson Stevens)

O clube afirmou que Gil do Vigor orgulha o clube e divulgou que as camisas serão vendidas e todo odinheiro será doado para uma ONG que atua em causas LGBT.

- O Sport é Do Vigor e contra a homofobia. Hoje, vamos perfilar de manto marcado com alguém que nos dá muito orgulho: Gilberto Nogueira! As camisas serão vendidas e todo o dinheiro arrecadado será doado ao Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBT. #NãoÀHomofobia #PeloSportTodos - postou o clube.

Áudios do advogado Flávio Koury, conselheiro do Sport, fazendo ataques homofóbicos ao ex-participante do "BBB" Gil do Vigor foram vazados na sexta-feira. O conselheiro disse que a dança que o economista fez em sua visita à Ilha do Retiro era uma "depravação" e que apenas a "veadagem" iria comprar a camisa do clube. Neste sábado, em mais um áudio vazado, desta vez do também conselheiro Renan Valeriano, que defendeu a ação de Koury.