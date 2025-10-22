Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sorteio define mandos de campo das semifinais Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram sorteados nesta quarta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Na ida, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em casa, enquanto o Vasco encara o Fluminense sobre seu domínio. Com isso, alvinegros e tricolores recebem o jogo de volta em casa.

Além disso, o sorteio também definiu que o vencedor de Cruzeiro x Corinthians será o mandante no jogo ida da final. Já o ganhador de Vasco e Fluminense recebe a partida de volta da decisão.

O sorteio contou com a participação dos técnicos e capitães das quatro equipes das semifinais: pelo lado do Vasco, Fernando Diniz e Pablo Vegetti foram os representantes; Luis Zubeldía e Thiago Silva marcaram presença pelo Fluminense; Dorival Júnior e Maycon representaram o Corinthians; e Leonardo Jardim e Lucas Silva marcaram presença pelo lado do Cruzeiro.

De acordo com a CBF, os jogos da semifinal, de ida e volta, serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro. Por outro lado, os duelos válidos pela final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Todos os semifinalistas já foram campeões da competição. O Cruzeiro, com seis títulos, é o maior campeão da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians já levantou a taça três vezes. Já Fluminense e Vasco conquistaram um título cada um.

JOGO DE IDA DAS SEMIFINAIS * Cruzeiro x Corinthians * Vasco x Fluminense

JOGO DE VOLTA DAS SEMIFINAIS * Corinthians x Cruzeiro * Fluminense x Vasco

JOGO DE IDA DA FINAL * Vencedor de Cruzeiro x Corinthians será o mandante

JOGO DE VOLTA DA FINAL * Vencedor de Vasco x Fluminense será o mandante

Esportes
