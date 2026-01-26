Capa Jornal Amazônia
Sinner vence e mantém busca pelo tri no Australian Open; Mensik abandona e Djokovic avança

O número 2 do mundo dominou totalmente o confronto contra o compatriota Luciano Darderi (25º) e venceu o rival por 3 sets a 0,

Redação O Liberal com informações da AE

Jannik Sinner e Novak Djokovic garantiram vaga nas quartas de final do Australian Open. Sinner venceu o compatriota Luciano Darderi por 3 sets a 0 (6/1, 6/3 e 7/6 (7/2)). Djokovic avançou sem jogar, após desistência de seu adversário.

Esta é a quarta vez que o italiano alcança as quartas de final neste Grand Slam. Seu desempenho contra Luciano Darderi reforça sua posição como um dos favoritos ao título do torneio.

O primeiro set foi rápido, com apenas 27 minutos. Sinner conseguiu duas quebras, abrindo 5 a 0, e fechou em 6/1. No segundo set, ele manteve o controle, quebrou o serviço de Darderi no início e finalizou a parcial em 6/3.

Detalhes da vitória de Sinner

Na última parcial, Darderi ofereceu mais resistência. Com um saque mais eficaz, equilibrou o duelo. No entanto, Jannik Sinner garantiu a vitória no tie-break (7/2), fechando o set em 7/6 e o jogo em 2h11.

Djokovic avança após lesão de rival

O sérvio Novak Djokovic, que busca seu 11º título no Australian Open, não precisou jogar para avançar às quartas. O tenista checo Jakub Mensik (17º na ATP) retirou-se do torneio devido a uma lesão muscular abdominal.

"Tenho de desistir do Australian Open devido a uma lesão muscular abdominal que piorou ao longo das últimas partidas", declarou Mensik. A lesão o impediu de continuar na competição.

Na próxima fase, Novak Djokovic enfrentará o italiano Lorenzo Musetti (5º). Musetti venceu o americano Taylor Fritz (9º) por 3 sets a 0 (6/2, 7/5 e 6/4) em 2h04 de partida.

tênis

Australian Open

Sinner

Mensik

Djokovic
Esportes
