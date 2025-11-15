Sinner supera De Minaur e vai em busca do bi em sua terceira decisão seguida do ATP Finals Estadão Conteúdo 15.11.25 12h52 Se Jannik Sinner não pode mais alcançar o espanhol Carlos Alcaraz na liderança do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais)neste fim de temporada, pelo menos terá a chance de conquistar o bicampeonato do ATP Finals, diante de sua torcida, na Inalpi Arena, em Turim, na Itália. Neste sábado, após um início equilibrado, o italiano, número 2 do mundo, deslanchou na partida e não encontrou dificuldades para derrotar o australiano Alex de Minaur, sétimo do ranking da ATP, pela 13ª vez em 13 encontros. Com o triunfo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h52, Sinner avançou à terceira decisão seguida no torneio que reúne os oito melhores tenistas do circuito. Depois de perder a decisão de 2023 para o sérvio Novak Djokovic e derrotar o americano Taylor Fritz no ano passado, Sinner aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Alcaraz (líder do ranking) e o canadense Felix Auger-Aliassime (8º), que se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília) deste sábado. A decisão, neste domingo, está agendada para as 14h (de Brasília). O primeiro set foi disputado ponto a ponto. Sinner teve a chance de quebrar o serviço do australiano logo no primeiro game, mas desperdiçou dois break points. De Minaur deu o troco e abriu 40 a 0 no segundo game, mas o italiano se recuperou e salvou os três break points para confirmar o serviço. A partir daí, Sinner foi dominante nos saques - com 78% a 54% de acertos no primeiro serviço -, jogando com agressividade, e criou oito chances de quebras no 7º, no 9º e no 11º game. Nesta última tentativa, De Minaur não conseguiu evitar a quebra e o número 2 do mundo tomou a frente no placar pela primeira vez, em 6/5, sacando para fechar em 7/5. Cansado e pouco concentrado, De Minaur não conseguiu manter o equilíbrio no segundo set. Avassalador, Sinner minou a resistência do adversário com saques potentes. Melhor nos ralis, diferentemente da parcial anterior, o italiano deixou o australiano acuado e quebrou os serviços do rival logo nos primeiros games, abrindo uma confortável vantagem de 4 a 0. Mesmo com a vitória encaminhada, Sinner manteve a intensidade, administrou o triunfo e aproveitou o segundo match point a seu favor para confirmar a parcial em 6/2, fechando a partida em 2 sets a 0, resultado que o deixou a uma vitória do bicampeonato do ATP Finals. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Finals Sinner De Minaur COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00