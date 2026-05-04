Sinner dispara no ranking e pode abrir 2,7 mil pontos sobre Alcaraz; Fonseca volta ao Top 30 O brasileiro João Fonseca subiu posições e agora é o 29º do planeta Estadão Conteúdo 04.05.26 9h46 A grande fase de Jannik Sinner, contrastando com a ausência de Carlos Alcaraz, com grave lesão no pulso direito, reflete na divulgação do ranking da ATP desta segunda-feira. Após ganhar seu quinto Masters seguidos, desta vez em Madri, o líder do ranking abriu 1.390 pontos de frente e, caso seja campeão em Roma, levaria a vantagem para 2.740 diante do ex-número 1 do mundo. Quem também está empolgado com a lista da ATP é o brasileiro João Fonseca, agora o 29º do planeta. Por causa de seu problema clínico, Alcaraz vem desperdiçando muitos pontos no ranking e, por consequência, ficando para trás na luta pelo topo - não teve de defender nada em Madri. Sinner aparece com 14.350, diante de seus 12.960 e sabe que Alcaraz perderá 1.000 do título de Roma do ano passado, em cima justamente do italiano. Sinner entra em sua disputa caseira defendendo os 650 do vice de 2025. Como é o favorito, caso vença, somaria mais 350, alcançando a impressionante vantagem de 2.740 em um duelo bastante competitivo entre ambos. A diferença da dupla se reflete, também, na concorrência. Atropelado por Sinner na decisão de domingo, em Madri, com 6/2 e 6/1, o alemão Alexander Zverev aparece em terceiro com 'somente' 5.805 pontos. Quem tem motivos de sobra para celebrar é João Fonseca. Ao ir até a terceira rodada no Madrid Open, o brasileira subiu duas posições no ranking e chegou à melhor marca da temporada, retornando ao Top 30 após quatro meses, figurando na 29º colocação. O prodígio verde e amarelo já foi 24º em outubro de 2025 e tenta retomar a marca por chave menos complicada em Roland Garros, na qual figurar justamente entre os 24 melhores o faz escapar de rival de peso na terceira rodada (atualmente entraria de bye na estreia). Desta maneira, espera ir bem em Roma, onde não tem pontos a defender, por mais um salto no ranking. CONFIRA O RANKING DA ATP: 1º - Jannik Sinner (ITA) - 14.350 pontos 2º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.960 3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.805 4º - Novak Djokovic (SER) - 4.700 5º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.050 6º - Ben Shleton (EUA) - 4.030 7º - Taylor Fritz (EUA) - 3.770 8º - Alex de Minaur (AUS) - 3.755 9º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.460 10º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.415 29º - João Fonseca (BRA) - 1.435 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ranking ATP Jannik Sinner Carlos Alcaraz João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58