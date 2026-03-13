Capa Jornal Amazônia
Shai Gilgeous-Alexander brilha e bate recorde em vitória do Thunder sobre os Celtics

Shai quebrou o recorde de Wilt Chamberlain de jogos consecutivos com 20 pontos ou mais, estendendo sua sequência para 127 duelos

Estadão Conteúdo
fonte

Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder)

Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma noite memorável nesta temporada regular da NBA. Na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Boston Celtics por 104 a 102, o armador quebrou o recorde de Wilt Chamberlain de jogos consecutivos com 20 pontos ou mais, estendendo sua sequência para 127 duelos.

O astro do Oklahoma City Thunder converteu dois lances livres no terceiro quarto contra o Boston Celtics, chegando a 19 pontos. Com a torcida de pé, ele acertou uma cesta sobre Baylor Scheierman da linha de lance livre, elevando seu total para 21 pontos.

Gilgeous-Alexander terminou o confronto com 35 pontos e nove assistências, liderando a sua equipe nas ações ofensivas. O jogador aproveitou o momento para fazer a festa com a sua torcida no Paycom Center.

O Caminho para o Recorde Histórico na NBA

O recorde de Chamberlain permanecia intacto desde 1963. No início do duelo, parecia que Gilgeous-Alexander teria dificuldades para quebrá-lo, marcando apenas no meio do primeiro quarto. Contudo, ele já tinha 10 pontos no final do período e 17 no intervalo.

O técnico Mark Daigneault elogiou a concentração constante do armador à frente do Thunder. "Isso é o que impressiona nele. A natureza humana é que, quando se tem sucesso, a gente relaxa um pouco, mas com ele é o oposto. Ele sente o gostinho, quer mais, quer repetir a dose", declarou Daigneault.

Wilt Chamberlain: O Contexto da Antiga Marca

Chamberlain marcou pelo menos 20 pontos em 126 jogos consecutivos, entre 1961 e 1963. Ele fez 20 pontos ou mais em todos os jogos da temporada de 1961-62 pelo Philadelphia Warriors, incluindo seu recorde de 100 pontos em 1962. A sequência de Chamberlain terminou em 20 de janeiro de 1963, quando foi expulso após apenas quatro minutos em quadra.

Gilgeous-Alexander igualou o recorde na segunda-feira, ao marcar 35 pontos contra o Denver Nuggets. Naquela ocasião, ele também teve um recorde pessoal de 15 assistências e nove rebotes, além de acertar a cesta de três pontos decisiva nos segundos finais.

Gilgeous-Alexander ganhou seu primeiro prêmio de MVP na temporada passada, e sua consistência pode levá-lo a repetir o feito. Ele foi o cestinha da temporada passada e ocupa a segunda posição na artilharia este ano. O Oklahoma City Thunder tem a melhor campanha da liga.

Luka Doncic Brilha na Mesma Rodada da NBA

Quem também brilhou na rodada desta quinta-feira foi Luka Doncic. Autor de 51 pontos, dez rebotes e nove assistências, ele comandou o Los Angeles Lakers no triunfo sobre o Chicago Bulls pelo placar de 142 a 130, em partida realizada na Crypto.com Arena.

Foi o oitavo jogo da carreira do esloveno com pelo menos 50 pontos assinalados e o primeiro desde que desembarcou em Los Angeles para defender a camisa dos Lakers na competição.

Resultados dos Jogos da NBA de Quinta-feira

  • Detroit Pistons 131 x 109 Philadelphia 76ers
  • Indiana Pacers 108 x 123 Phoenix Suns
  • Orlando Magic 136 x 131 Washington Wizards
  • Atlanta Hawks 108 x 97 Brooklyn Nets
  • Miami Heat 112 x 105 Milwaukee Bucks
  • Memphis Grizzlies 112 x 120 Dallas Mavericks
  • San Antonio Spurs 131 x 136 Denver Nuggets
  • Oklahoma City Thunder 104 x 102 Boston Celtics
  • Los Angeles Lakers 142 x 130 Chicago Bulls

Partidas da NBA desta Sexta-feira

  • Detroit Pistons x Memphis Grizzlies
  • Indiana Pacers x New York Knicks
  • Toronto Raptors x Phoenix Suns
  • Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers
  • Houston Rockets x New Orleans Pelicans
  • Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves
  • Portland Trail Blazers x Utah Jazz
  • Los Angeles Clippers x Chicago Bulls
