Shai Gilgeous-Alexander brilha e bate recorde em vitória do Thunder sobre os Celtics Shai quebrou o recorde de Wilt Chamberlain de jogos consecutivos com 20 pontos ou mais, estendendo sua sequência para 127 duelos Estadão Conteúdo 13.03.26 9h57 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma noite memorável nesta temporada regular da NBA. Na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Boston Celtics por 104 a 102, o armador quebrou o recorde de Wilt Chamberlain de jogos consecutivos com 20 pontos ou mais, estendendo sua sequência para 127 duelos. O astro do Oklahoma City Thunder converteu dois lances livres no terceiro quarto contra o Boston Celtics, chegando a 19 pontos. Com a torcida de pé, ele acertou uma cesta sobre Baylor Scheierman da linha de lance livre, elevando seu total para 21 pontos. Gilgeous-Alexander terminou o confronto com 35 pontos e nove assistências, liderando a sua equipe nas ações ofensivas. O jogador aproveitou o momento para fazer a festa com a sua torcida no Paycom Center. O Caminho para o Recorde Histórico na NBA O recorde de Chamberlain permanecia intacto desde 1963. No início do duelo, parecia que Gilgeous-Alexander teria dificuldades para quebrá-lo, marcando apenas no meio do primeiro quarto. Contudo, ele já tinha 10 pontos no final do período e 17 no intervalo. O técnico Mark Daigneault elogiou a concentração constante do armador à frente do Thunder. "Isso é o que impressiona nele. A natureza humana é que, quando se tem sucesso, a gente relaxa um pouco, mas com ele é o oposto. Ele sente o gostinho, quer mais, quer repetir a dose", declarou Daigneault. Wilt Chamberlain: O Contexto da Antiga Marca Chamberlain marcou pelo menos 20 pontos em 126 jogos consecutivos, entre 1961 e 1963. Ele fez 20 pontos ou mais em todos os jogos da temporada de 1961-62 pelo Philadelphia Warriors, incluindo seu recorde de 100 pontos em 1962. A sequência de Chamberlain terminou em 20 de janeiro de 1963, quando foi expulso após apenas quatro minutos em quadra. Gilgeous-Alexander igualou o recorde na segunda-feira, ao marcar 35 pontos contra o Denver Nuggets. Naquela ocasião, ele também teve um recorde pessoal de 15 assistências e nove rebotes, além de acertar a cesta de três pontos decisiva nos segundos finais. Gilgeous-Alexander ganhou seu primeiro prêmio de MVP na temporada passada, e sua consistência pode levá-lo a repetir o feito. Ele foi o cestinha da temporada passada e ocupa a segunda posição na artilharia este ano. O Oklahoma City Thunder tem a melhor campanha da liga. Luka Doncic Brilha na Mesma Rodada da NBA Quem também brilhou na rodada desta quinta-feira foi Luka Doncic. Autor de 51 pontos, dez rebotes e nove assistências, ele comandou o Los Angeles Lakers no triunfo sobre o Chicago Bulls pelo placar de 142 a 130, em partida realizada na Crypto.com Arena. Foi o oitavo jogo da carreira do esloveno com pelo menos 50 pontos assinalados e o primeiro desde que desembarcou em Los Angeles para defender a camisa dos Lakers na competição. Resultados dos Jogos da NBA de Quinta-feira Detroit Pistons 131 x 109 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 108 x 123 Phoenix Suns Orlando Magic 136 x 131 Washington Wizards Atlanta Hawks 108 x 97 Brooklyn Nets Miami Heat 112 x 105 Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies 112 x 120 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 131 x 136 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder 104 x 102 Boston Celtics Los Angeles Lakers 142 x 130 Chicago Bulls Partidas da NBA desta Sexta-feira Detroit Pistons x Memphis Grizzlies Indiana Pacers x New York Knicks Toronto Raptors x Phoenix Suns Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers Houston Rockets x New Orleans Pelicans Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers x Utah Jazz Los Angeles Clippers x Chicago Bulls Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Shai Gilgeous-Alexander recorde Thunder Celtics COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 