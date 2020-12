Série C: Pelo Grupo A, Jacuipense derrota o Santa Cruz

Com o complemento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz recebeu o Jacuipense no Estádio de Pituaçu, em Salvador, na noite desta segunda-feira (30), pela chave A.

Buscando mais uma vitória na competição, o Leão conseguiu surpreender a equipe pernambucana. Com seu gol marcado aos 35 do segundo tempo com Levi, os donos da casa subiram para a 5ª colocação chegando aos 24 pontos, porém não tem mais chances de classificação. Já o Tricolor, que acabou sofrendo seu segundo revés seguido na competição, manteve-se com seus 36 pontos na liderança.

Confira abaixo outros resultados da 17ª rodada:

Grupo A

Paysandu 1x0 Botafogo-PB

Treze 1x1 Vila Nova

Ferroviário 7x0 Imperatriz

Manaus 0x2 Remo

Grupo B

São José-RS 2x0 Criciúma

Brusque 1x8 Volta Redonda​

Ituano 1x2 Ypiranga-RS

Boa Esporte 0x1 São Bento

Londrina 2x1 Tombense