Serena Williams volta às quadras após quatro anos com festa e vitória para marido e filhas Estadão Conteúdo 09.06.26 19h06 Serena Williams está oficialmente de volta às quadras. Considerada uma das melhores tenistas de todos os tempos, a norte-americana de 44 anos estreou no torneio de duplas de Queens com grande triunfo diante de um eufórico público reforçado por seu marido, Alexis Ohanian, as pequenas filhas Olympia e Adira, e celebridades, como a esquiadora Lindsey Vonn, que fizeram questão de acompanhar o momento histórico. Assim que seu nome foi anunciado, Serena voltou a sentir todo o carinho do público que a carregou por anos ao ser ovacionada. A festa esperada por 1376 dias continuou quando pisou na lotada quadra, aplaudida, e durante a partida, ao acertar golpes especiais que a tornaram líder do ranking por diversas semanas, com direito a bolas vencedoras e aces potentes. Ao lado da jovem canadense Vitória Mboko, de 19 anos, Serena não deu chance para as cabeças de chave 3, a também norte-americana Nicole Melichar-Martinez e Erin Routiffe, da Nova Zelândia, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, se garantindo nas quartas de final do Torneio de Queens. Serena vibrou muita a cada lance e mostrou-se agressiva nos serviços e também na rede. Ela definiu esse retorno às quadras como maneira de se divertir e ainda brincou. "Eu não tinha nada melhor para fazer e cansei de ficar em casa." Visivelmente carente de ritmo, Serena também falou sério após a partida e agradeceu a Mboko pela vitória. "Ela realmente conseguiu sustentar a equipe, jogou muito bem nos momentos decisivos, e eu podia confiar nela", disse a dona de 37 títulos de Grand Slam, sendo 23 em simples. Foi ela, contudo, quem fechou a partida, com direita vencedora. Serena e Mboko descansam nesta quarta-feira. Elas voltam à quadra na quinta, para desafiarem a canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund, de olho em vaga na semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Torneio de Queens Serena Williams COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05