'Ser companheiro de Verstappen na Red Bull é o pior emprego na Fórmula-1', diz Pérez Aos 35 anos, Pérez volta à cena na Fórmula 1 como um dos titulares da Cadillac Estadão Conteúdo 06.01.26 15h44 Checo Perez correu pela RBR durante quatro anos (Reprodução / Instagram) Atual titular da equipe Cadillac e ex-parceiro de Max Verstappen em sua passagem pela Red Bull, o mexicano Sergio Pérez revelou em entrevista ao Cracks Podcast, do México, que ser companheiro de equipe do holandês é o "pior emprego do mundo na Fórmula 1". Os dois estiveram juntos por quatro temporadas antes de ele ser dispensado da equipe austríaca no final de 2024. Ao comentar sobre esse período, ele revelou um pouco desses bastidores. "Na Red Bull tudo era um problema: se eu fosse mais rápido que o Max, criava-se um clima muito tenso. Se você fosse mais lento e o Max também fosse lento, então tudo era problema", afirmou o piloto mexicano. Nesta época, Max reinou absoluto nas pistas e faturou quatro mundiais entre os anos de 2021 e 2024. Pérez teve o seu melhor momento na temporada 2023, quando ficou com o vice-campeonato. No ano seguinte, quando terminou a competição em oitavo lugar, o mexicano acabou sendo dispensado da Red Bull. "Tínhamos a equipe para dominar o esporte pelos próximos dez anos, eu acho, mas tudo acabou. Infelizmente tudo foi destruído. Eu sabia o que enfrentava já que o projeto era feito para o Max", lamentou o piloto que está de volta ao grid este ano com a Cadillac. Aos 35 anos, Pérez volta à cena na Fórmula 1 como um dos titulares da Cadillac, que faz a sua estreia na categoria tornando-se o 11º time do grid. O seu companheiro de equipe vai ser o finlandês Valtteri Bottas.