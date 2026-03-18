Senegal promete recorrer ao CAS para ficar com o título da Copa Africana de Nações Estadão Conteúdo 18.03.26 9h38 O Senegal não vai desistir do título da Copa Africana de Nações sem lutar na justiça. A federação de futebol do país afirmou que vai recorrer da decisão "injusta, sem precedentes e inaceitável" que retirou a vitória da equipe na final caótica contra o Marrocos, país anfitrião. O Conselho de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu na terça-feira que o Senegal perdeu a final por W.O. em janeiro, ao abandonar o campo, e transformou o triunfo de 1 a 0 na prorrogação em uma vitória por W.O. por 3 a 0 para o Marrocos. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou que a decisão "desacredita o futebol africano" e que vai recorrer "o mais rápido possível" à Corte Arbitral do Esporte (CAS) em Lausanne, na Suíça, um processo que normalmente leva um ano para ser concluído. "A FSF reafirma seu compromisso inabalável com os valores da integridade e da justiça esportiva e manterá o público informado sobre os desdobramentos deste caso", disse a federação em comunicado. FINAL CAÓTICA EM RABAT A decisão de 18 de janeiro, que envolveu as duas seleções, descambou para o caos quando os jogadores do Senegal abandonaram o campo nos acréscimos, após terem um gol anulado e o Marrocos ter um pênalti que poderia ter decidido a partida. Houve confrontos entre jogadores rivais, enquanto torcedores do Senegal tentavam invadir o campo. O técnico do Senegal, Pape Thiaw, retirou a maioria de seus atletas de campo, mas eles retornaram após cerca de 10 minutos e a partida recomeçou. O astro marroquino Brahim Díaz, que sofreu a penalidade, fez a cobrança de cavadinha, mandou a bola no meio do gol e o chute foi defendido por Édouard Mendy. Na sequência, o juiz apitou o fim da partida. A CAF, em sua decisão, citou os Artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações. O Artigo 82 diz que se uma equipe "se recusar a jogar ou deixar o campo antes do término do tempo regulamentar da partida sem a autorização do árbitro", ela perde o jogo e é eliminada da competição. O Artigo 84 concede a vitória por 3 a 0 à equipe adversária. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana de Nações Senegal recorrer CAS COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.03.26 7h00