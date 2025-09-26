Capa Jornal Amazônia
Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber

Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos

Estadão Conteúdo
fonte

A final da Libertadores de 2021 será a segunda consecutiva com a presença do Palmeiras (Twitter / CONMEBOL Libertadores)

Os últimos semifinalistas da Copa Libertadores foram definidos nesta quinta-feira. Agora, Racing, Palmeiras, LDU e Flamengo se preparam para os confrontos de ida, que serão realizados entre 21 e 23 de outubro.

As partidas de volta acontecem na semana seguinte, entre 28 e 30 de outubro. Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos. A final será em jogo único, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O Racing foi o primeiro a garantir a vaga, ao vencer o Vélez Sarsfield por 1 a 0, no Estádio Presidente Perón, em Córdoba, na Argentina. Em seguida, o Palmeiras eliminou o River Plate com uma vitória por 3 a 1, no Allianz Parque.

Já nesta quinta-feira, a LDU garantiu a classificação ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. Por fim, o Flamengo completou o grupo dos semifinalistas depois de superar o Estudiantes por 4 a 2 nos pênaltis, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Com os resultados, o chaveamento das semifinais ficou definido: LDU enfrenta o Palmeiras, enquanto Racing enfrenta o Flamengo.

SEMIFINAIS DA LIBERTADORES: Jogos de ida: entre 21 e 23 de outubro Jogos de volta: entre 28 e 30 de outubro

VEJA O CHAVEAMENTO: LDU x Palmeiras Racing x Flamengo

