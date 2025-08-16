Semenyo, do Bournemouth, agradece apoio após sofrer injúria na abertura da Premiere League Estadão Conteúdo 16.08.25 14h02 O atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, se pronunciou neste sábado após ter sido alvo de injúria racial durante a estreia da equipe na Premiere League, em Anfield. O jogador de 25 anos, destacou a solidariedade recebida de companheiros, adversários e de toda a comunidade do futebol diante do episódio. O incidente ocorreu na primeira etapa da partida com o Liverpool, ainda com o placar zerado. Semenyo relatou a ofensa ao árbitro Anthony Taylor, que paralisou o jogo por alguns minutos para conversar com técnicos e capitães. Pouco depois, a polícia local retirou do estádio um torcedor de 47 anos, acusado de ser o autor da injúria. A identidade do suspeito foi confirmada e as autoridades abriram investigação por crime de ódio. Em mensagem publicada nas redes sociais, o atacante ressaltou que a lembrança da noite em Anfield não ficará marcada apenas pela violência verbal sofrida, mas pela resposta imediata em sua defesa. "Não por causa das palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu. Recebi mensagens de apoio que me lembram por que amo este esporte", escreveu. Semenyo também agradeceu aos colegas do Bournemouth, aos jogadores do Liverpool e à arbitragem pela postura diante da situação. "O futebol mostrou seu melhor lado quando mais importava", completou. Apesar do episódio, o atacante teve papel de destaque em campo ao marcar os dois gols da equipe na derrota por 4 a 2. Após o intervalo, o sistema de som do estádio transmitiu um recado contra a discriminação, enquanto os companheiros de Semenyo o consolavam no gramado. Pouco depois, o jogador compartilhou novas mensagens de cunho racista recebidas nas redes sociais e desabafou: "Quando isso vai parar?". O Liverpool, em nota oficial, condenou o episódio e reafirmou sua política de tolerância zero ao racismo, mas ressaltou que não comentará detalhes enquanto a investigação policial estiver em andamento. Já a Premier League declarou que dará total suporte ao atleta e aos clubes envolvidos. O comandante da operação policial da partida, Kev Chatterton, afirmou que medidas rigorosas estão em análise. "Não toleramos crimes de ódio em nenhuma forma. Casos como esse terão como consequência a busca de ordens de banimento em parceria com os clubes", declarou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liverpool Bournemouth Semenyo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20