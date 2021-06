Semelhante ao caso Eriksen, jogador do Bangu desmaia e convulsiona em jogo da Série D do Brasileiro

Na tarde deste sábado, o dinamarquês Eriksen chocou o mundo do futebol ao sofrer um mal súbito em campo. Horas depois, Caio Cézar, meia do Bangu, também desmaiou em partida válida pela Série D do Brasileirão. O jogador precisou ser encaminhado para um hospital localizado em Sorocaba, cidade do interior paulista onde o clube carioca enfrentava o São Bento.+ Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro!

Semelhante à queda de Eriksen, Caio Cézar também desabou em campo. Atendido fora das quatro linhas, o atleta precisou ter o auxílio de uma ambulância para deixar o estádio e ser transferido para um hospital de Sorocaba.

De acordo com o Bangu, o meia sofreu um desmaio e chegou a convulsionar. Entretanto, encontra-se consciente e acompanhado de médicos.

#SBExBAN|0-0|⏰| 1T - Jogo paralisado no Estádio Municipal Walter Ribeiro até o retorno de uma das ambulâncias. Ressaltamos que o meia Caio Cézar encontra-se consciente e foi levado ao hospital seguindo o protocolo de observação médica. Força, Caio! 🙏 — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) June 12, 2021

A preocupação foi grande pela repercussão do caso Eriksen. Nas redes sociais, o meia da Internazionale recebeu uma rede de suporte após o drama vivido na Eurocopa.