Sem Neymar, Santos leva virada do Flamengo e é incapaz de deslanchar no Brasileirão

Sem Neymar, suspenso, o Santos até foi capaz de competir com o Flamengo em boa parte do confronto no Maracanã, mas não conseguiu sustentar a vantagem que construído e perdeu de virada, por 3 a 1, para o time carioca, que se recuperou no Brasileirão. Pedro, Jorginho e Paquetá definiram o triunfo da equipe rubro-negra neste domingo, em duelo da décima rodada. Os paulistas foram à rede com Lautaro Díaz.

São 17 pontos para o Flamengo, que reagiu após dois tropeços e subiu para o quarto lugar. Sem seu craque, o Santos, com 10 pontos, segue flertando com a zona de rebaixamento e não deslancha no campeonato.

Escalado com três volantes, Santos se armou na defesa com inteligência e viu sua estratégia dar mais certo do que a do rival. No primeiro tempo, quase não sofreu riscos diante do poderoso ataque rubro-negro e ainda foi mais perigoso.

O Flamengo teve mais volume de jogo e ficou muito com a bola. Só que não sabia muito o que fazer com ela. Foi estéril e viu o capitão santista Lucas Veríssimo se sobressair na maioria das jogadas. Foi o experiente defensor que levou a melhor sobre Pedro e Arrascaeta nos lances mais perigosos dos anfitriões. Os visitantes encaixaram três contra-ataques, mal concluídos porém.

O segundo tempo foi mais movimentado que o primeiro. Foram quatro gols em 25 minutos, um deles anulado, marcação de pênalti, reclamação com o árbitro Anderson Daronco e euforia da torcida rubro-negra, que viu o Flamengo descolar a virada depois de ser momentaneamente dominado pelo Santos.

O time paulista voltou melhor do intervalo e marcou aos dois minutos com Lautaro Díaz, que fez um golaço concluindo contra-ataque de poucos passes. Sob ameaça, a equipe rubro-negra resolveu jogar todo o futebol que não havia jogado na etapa inicial e contou com vacilos defensivos do adversário e com alterações que funcionaram do técnico Leonardo Jardim para descolar a virada em sete minutos.

Léo Ortiz foi o primeiro a ir à rede, mas Daronco invalidou o gol por impedimento do zagueiro, provocando uma infundada e longa reclamação dos flamenguistas. Não fez falta ao Flamengo porque Pedro subiu mais que o contestado Zé Ivaldo e empatou aos 18. Aos 25, Jorginho converteu pênalti que Arrascaeta sofreu de Barreal. O uruguaio, acostumado a cavar pênaltis, deu um salto com giro dentro da área e convenceu Daronco.

Estava consumada a virada dos donos da casa, que se defenderam sem problemas das raras investidas dos paulistas. Sem forças, o Santos mostrou que no Maracanã só soube jogar no contra-ataque. Foi improdutivo sem criatividade o time de Cuca quando precisou buscar o resultado. Mesmo com Rollheiser e Gabigol em campo.

E ainda levou mais um gol, de Paquetá, que acertou bonito chute perto do ângulo de Brazão para aumentar o placar e definir a vitória.

FLAMENGO 3 X 1 SANTOS

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Luis Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabigol), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Thaciano (Moisés), Barreal (Rollheiser) e Lautaro Diaz. Técnico: Cuca.

GOLS: Lautaro Diaz, aos 2, Pedro, aos 18, Jorginho, aos 25, Paquetá, aos 43 do 2ºT.

ÁRBITRO: Anderson Daronco.

CARTÕES AMARELOS: Gabriel Bontempo, Barreal.

PÚBLICO: 68.615 torcedores.

RENDA: não divulgada.

LOCAL: Maracanã (RJ).