Sem Neymar, Brasil encara a Colômbia no primeiro jogo do ano nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira faz sua estreia na temporada de 2025 nesta quinta-feira (20). A equipe de Dorival Jr. vai encarar a Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, às 21h45. O duelo é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e é muito importante para o Brasil permanecer na zona de classificação.

No duelo, a Seleção Brasileira não poderá contar com o atacante Neymar. O jogador chegou a ser convocado, mas foi cortado após sofrer nova lesão no Santos. O atleta não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, quando o jogador se lesionou durante a partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com isso, Dorival teve que seguir outros planos para montar a equipe que vai encarar a Colômbia. O técnico deve optar por uma formação leve e que dê dinâmica ao time, mas com um atacante de referência para brigar com os zagueiros colombianos e permitir que tenham liberdade Vini Jr. e Rodrygo pelos lados do ataque.

O Brasil vem de dois empates consecutivos na disputa. Um contra a Venezuela e outro com o Uruguai. Atualmente, a Seleção está na quinta colocação da tabela das Eliminatórias, com 18 pontos. Mesmo na zona de classificação, a equipe brasileira não vem apresentando um futebol convincente e tem sido muito criticada.

Assim como o Brasil, a Colômbia buscar retornar aos caminhos das vitórias. O time perdeu os últimos dois jogos, contra o Uruguai e Equador.

A partida entre a Seleção Brasileira e a equipe colombiana ocorre nesta quinta-feira (20), às 21h45. Após este jogo, o Brasil vai se preparar para encarar a Argentina, atual campeã mundial e líder da tabela de classificação, no dia 25 de março, no estádio Monumental.