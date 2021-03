Sem negócio: Nome do argentino Benítez chega ao Fluminense, mas meia deve seguir no Vasco

Depois do rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o nome do meia Martín Benítez chegou à mesa do Fluminense. O nome não foi descartado por completo, mas, num primeiro momento, não empolgou o departamento de futebol, até por não ser uma prioridade do clube neste momento. A informação foi dada inicialmente pelo Esporte News Mundo e confirmada pelo LANCE!.

O L! apurou que apurou que é do interesse do atleta continuar em São Januário. O argentino é só mais um dos vários que são sugeridos ou oferecidos ao Tricolor. Para o setor de criação do meio-campo, o time de Roger Machado tem atualmente Nenê, Michel Araújo, Paulo Henrique Ganso e Nenê, além de outros nomes que vem surgindo na base e podem se destacar ao longo do Carioca.

Pesa contra uma eventual negociação com Benítez os altos valores salariais e o que foi pedido pelo Independiente (ARG) ao Vasco. O Cruz-Maltino pagou US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) para estender o empréstimo do fim de 2020 a junho deste 2021.

-> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro

O clube argentino queria US$ 4 milhões (R$ 22,5 milhões na cotação atual) para vender os direitos do jogador de 26 anos. Em 2020, o meia fez 33 partidas e três gols, se destacando em São Januário, mas acabou deixando a equipe na mão na reta final por problemas físicos.

Os principais alvos do Fluminense neste momento são jogadores com possibilidade de empréstimo - caso de Rafael Ribeiro -, ou sem custos para contratação, como nos casos de Samuel Xavier e Wellington. O clube irá fazer investimentos, segue atento ao mercado de meias, mas manterá praticamente todo elenco da última temporada.