Seleção italiana feminina conquista Mundial de vôlei e caminha para se tornar 'lenda'

A seleção feminina da Itália caminha para se tornar uma "lenda" ao estender seu domínio no vôlei internacional e conquistar o título do Campeonato Mundial neste domingo. A Itália derrotou a Turquia por 3 sets a 2 (25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8) na decisão em Bangkok, na Tailândia. A equipe retornou ao topo do pódio no torneio após 23 anos.

"Esta vitória é muito emocionante para nós", afirmou o técnico da Itália, Julio Velasco. "Após vencer o Mundial, a Olimpíada e duas Ligas das Nações, acredito que esta equipe será lembrada como uma lenda no futuro. Estou muito orgulhoso delas. Venceram duas partidas muito difíceis nos últimos dois dias, dão o seu melhor todos os dias nos treinos e realmente merecem tudo o que conquistaram."

A Itália derrotou, de virada, o Brasil, que terminou com a medalha de bronze do Mundial, na semifinal de sábado. Para alcançar os quatro títulos citados por Velasco, as italianas venceram as 35 partidas que disputaram nos últimos 15 meses e são a primeira equipe a conquistar simultaneamente os títulos olímpico e mundial desde Cuba em 2000. O troféu na Tailândia foi o segundo Mundial (o primeiro foi em 2002) e a quarta medalha no torneio, sendo três consecutivas (prata em 2018 e bronze em 2022).

A estrela Paola Egonu conseguiu se recuperar após uma performance inconsistente contra o Brasil e marcou 22 pontos na decisão. "Ainda não acredito", afirmou a oposto. "Estou muito orgulhosa da equipe e incrivelmente feliz. É um momento que nunca esquecerei."

Outros destaques da campeã mundial foram Myriam Sylla, com 19 pontos, e Ekaterina Antropova, que mesmo saindo do banco foi responsável por 14 pontos, muitos dos quais em momentos-chave da decisão.

A maior pontuadora da final no ginásio Huamark Indoor foi a turca Melissa Vargas, que fez 33 pontos. A capitã das vice-campeãs, Eda Erdem, também teve ótima atuação, com 19 pontos. Esses desempenhos, porém, foram insuficientes para ofuscar o brilho das italianas.