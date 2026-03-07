Seleção feminina perde do México e fecha Data Fifa com derrotas para 'fregueses' históricos Estadão Conteúdo 07.03.26 22h32 A seleção brasileira feminina de futebol fechou a Data Fifa com uma derrota por 1 a 0 para o México neste sábado no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. De olho na Copa do Mundo de 2027, da qual será o anfitrião, o Brasil fez três amistosos com uma goleada (5 a 2 sobre a Costa Rica), uma derrota inédita (2 a 1 diante a Venezuela) e agora o revés para as mexicanas. Após a histórica derrota para as venezuelanas, as brasileira amargaram um raro resultado contra as mexicanas. Em 16 jogos anteriores, as rivais haviam vencido apenas uma vez contra 15 triunfos do Brasil. O gol de Espinoza aos 31 minutos do segundo tempo foi apenas o 10º das mexicanas na história do confronto, que registra 68 tentos das brasileiras. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias desperdiçou diversas chances de marcar, com duas bolas na trave, e também apresentou muitas falhas defensivas contra a seleção que ocupa a 29ª posição no ranking da Fifa. O Brasil é o sexto. A partida começou complicada para o Brasil. Logo aos 3 minutos, Ovalle recebeu pelo lado direito do ataque e invadiu a área, onde foi derrubada por Thaís Ferreira. O jogo prosseguiu, mas depois a árbitra foi chamada pelo VAR e o pênalti foi marcado. Bernal cobrou à meia altura no canto direito da goleira Lelê, que fez a defesa. Após o susto inicial, o Brasil criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, criando e desperdiçando chances, incluindo duas bolas que pararam na trave. Tainá Maranhão, com dribles e jogadas em velocidade, foi o destaque do Brasil. No segundo tempo, o Brasil continuou pressionando as mexicanas, mas sem efetividade, ao mesmo tempo em que proporcionava espaço para o avanço das rivais. Em uma cobrança de escanteio pela esquerda, a zagueira Espinoza subiu atrás de duas brasileiras na segunda trave e cabeceou para as redes. Após o gol mexicano, a seleção brasileira demonstrou cansaço e pouco produziu para ao menos tentar o empate. "Faltou efetividade, não acho que jogamos mal. Futebol é isso: ganha quem coloca a bola na rede", afirmou Mariza ao Sportv. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira feminina México Data Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES NBA Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta segunda (07/04) Detroit Pistons x Sacramento Kings e Miami Heat x Philadelphia 76ers jogam pela temporada normal NBA hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.04.25 8h00 ESPORTE Coutinho afirma que seleção precisa de Neymar para conquistar Hexa na Copa de 2026 Meio-campista disse acreditar na vitória do Brasil e atuação de Neymar na Copa do Mundo 2026 27.02.24 14h59 FUTEBOL Capitão do Remo afirma que meia Eduardo Ramos faz falta no elenco: 'Uma referência' Lucas Siqueira avaliou a passagem do Eduardo Ramos na última temporada e afirmou que ele era um líder no grupo. 08.03.26 0h06 futebol Sampaoli e mais oito pessoas no Galo testam positivo para a Covid-19 O clube informou que membros da comissão técnica, da diretoria e até o zagueiro Gabriel foram contaminados pelo novo coronavírus e estão isolados 16.11.20 22h17