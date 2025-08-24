Capa Jornal Amazônia
Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

Estadão Conteúdo

Depois de arrasar a Grécia na estreia do Mundial de vôlei, a seleção brasileira feminina levou um susto contra a França, mas conseguiu vencer, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13, neste domingo, em Chiang Mai, na Tailândia. Com o resultado, as brasileiras asseguraram vaga nas oitavas de final da competição e enfrentam a já eliminada seleção de Porto Rico, na terça-feira, para tentar confirmar a liderança do Grupo C.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0, mas melhorou com a entrada das experientes Rosamaria e Macris e buscou o empate por 2 a 2, levando a decisão para o tie-break, com emoção até o último ponto.

A partida começou aberta e equilibrada, com as duas equipes próximas no placar até o nono ponto. Graças aos golpes potentes da oposta Kisy, as brasileiras conseguiram abrir vantagem 13 a 9 e obrigaram o técnico Cézar Hernández a pedir tempo. A França reagiu e, com saque forçado e marcação forte em cima da ponteira Gabi, virou o placar para 17 a 15.

Desconcentrado em quadra e com falhas no sistema defensivo, especialmente na recepção e na marcação das adversárias posicionadas nas extremidades, o time comandado por José Roberto Guimarães não conseguiu se recuperar e saiu derrotado por 25 a 21 no primeiro set, que teve as francesas Cazaute e Rotar como destaques.

Confiantes em quadra e contando com as falhas defensivas do conjunto verde e amarelo, as francesas trataram de abrir vantagem de três pontos no início do segundo set. O Brasil buscou o empate por 7 a 7, mas o time azul, mais confortável na partida, voltou a liderar por 12 a 10. Afobada, cometendo erros bobos e com Gabi apagada, a equipe verde e amarela foi arrasada na reta final da parcial e caiu por 25 a 20.

Pressionado pelo placar adverso, Zé Roberto acionou Macris e Rosamaria no terceiro set para dar experiência à equipe, que pela primeira vez teve um início melhor de parcial: 6 a 3. O conjunto europeu virou o jogo para 8 a 7, mas as brasileiras retomaram a dianteira, por 14 a 9, quando o bloqueio - responsável por seis pontos na parcial - começou a funcionar. A melhora do sistema defensivo e nos contra-ataques refletiram no placar e o Brasil dominou o set, fechando em 25 a 15.

Mais "cascudo" em quadra, o conjunto brasileiro manteve o ritmo no quarto set e iniciou com 5 a 2 de vantagem. Com maior volume de jogo, saques mais forçados e menos erros defensivos, o Brasil ampliou a distância para 14 a 7. A equipe de Zé Roberto manteve o controle do jogo e, com um bloqueio quase intransponível, levou a melhor por 25 a 17, igualando o placar em 2 sets a 2.

No tie-break, as francesas equilibraram as ações e saíram na frente, por 4 a 2, mas, com o moral elevado, as brasileiras tomaram a dianteira no placar por 9 a 6, com um ataque potente e forte bloqueio. A França encostou no placar, mas o time verde e amarelo contou com a qualidade de suas atletas mais experientes - Macris, Gabi e Rosamaria - para fechar o jogo em 15 a 13.

A seleção brasileira retorna à quadra na terça-feira, às 9h30 (horário de Brasília), diante de Porto Rico. Mais cedo, às 6h, as francesas enfrentam a Grécia, em Chiang Mai, na Tailândia, pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial.

Palavras-chave

vôlei

Mundial

seleção feminina

Brasil

França
Esportes
