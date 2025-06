Seleção feminina brilha contra a Bélgica e larga com vitória na Liga das Nações de Vôlei

O Brasil iniciou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino da melhor maneira. Nesta quarta-feira, em Istambul, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães superaram a Bélgica por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 24/26, 25/16 e 25/15 e começam embaladas esta nova fase da competição.

Esta foi a quarta vitória do Brasil na Liga das Nações. Na primeira etapa, disputada no Rio, o time nacional derrotou a República Checa, os Estados Unidos e a Alemanha. A única derrota foi para a Itália. Com o triunfo, o Brasil soma 11 pontos e ocupa a terceira colocação da VNL.

Com um saque eficiente, um bom bloqueio e um ataque veloz, o time nacional conseguiu se impor e garantir o resultado positivo. Júlia Kudiess, Júlia Bergmann e Ana Cristina foram as destaques da equipe neste duelo.

O time volta à quadra nesta sexta-feira e o desafio vai ser diante da seleção canadense. O confronto está marcado para as 13h30 (horário de Brasília), na capital da Turquia. Três vezes vice-campeã, a seleção nacional busca o título inédito da competição.

Já a Bélgica tenta a reabilitação na competição já a partir desta quinta-feira, quando entra em quadra para enfrentar a República Dominicana.

Após um início equilibrado, o Brasil deu a falsa impressão de que comandaria o primeiro set com facilidade ao abrir uma vantagem de quatro pontos (8 a 4) diante das rivais.

Explorando a força de seu ataque, as belgas chegaram a encostar no placar (12 a 11), mas esbarraram na boa atuação de Júlia Kudiess, que manteve a seleção brasileira à frente. A equipe de Zé Roberto, no entanto, sofreu diante da reação das belgas que tomaram a dianteira ao fazer 19 a 18 e tornou a disputa acirrada em seu final. Forçando o saque e o bloqueio, o Brasil, enfim, voltou a ser melhor em quadra, conseguiu retomar o controle do jogo e fechou o primeiro set em 25 a 22 com um ponto de Ana Cristina.

Pela necessidade de buscar uma reação iminente, o segundo set teve a Bélgica no comando do marcador em seu início. Apostando na troca de pontos, o Brasil buscou o empate e obteve a virada em 10 a 8 jogando a pressão para as europeias.

O equilíbrio se estendeu até o fim da disputa. Em jogo tenso, o técnico Zé Roberto Guimarães se irritou com a arbitragem que marcou uma invasão do time brasileiro e decretou o empate em 24 a 24. Com um ace de Herbots e com Radovic explorando o bloqueio, as belgas fecharam o set em 26 a 24 e empataram a partida em 1 set a 1.

O terceiro set mostrou um Brasil mais focado em voltar para o jogo e não dar chances para as rivais. Depois de abrir quatro pontos de vantagem, a equipe se consolidou na liderança do marcador e contou com a eficiência de Julia Kudiess no saque e Ana Cristina no ataque para estabelecer 25 a 16 e fazer 2 a 1 sobre a Bélgica.

O clima de tensão tomou conta da quarta parcial e o jogo permaneceu empatado até 9 a 9. A partir da segunda metade do set, o Brasil cresceu no jogo. Com grande atuação de Macris e Ana Cristina, a seleção brasileira não teve dificuldade faturar o quarto set por 25 a 15 e definir o triunfo nesta estreia desta fase disputada na Turquia.