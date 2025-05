Seleção do Catar anuncia Julen Lopetegui, ex-Real Madrid, como treinador até 2027

A Associação de Futebol do Catar (QFA) anunciou nesta quinta-feira o acerto com o ex-técnico do Real Madrid, Julen Lopetegui para comandar o selecionado nacional. O profissional, que já dirigiu a Espanha e recentemente o West Ham, assinou um vínculo válido até 2027.

Desempregado desde janeiro, quando foi demitido do clube inglês, o comandante chega para substituir o compatriota Luís García na função. A estreia está programada para acontecer já no mês de junho nas partidas que restam para as eliminatórias da Copa do Mundo.

De acordo com o planejamento da cúpula do Catar, o espanhol já deverá ficar no banco de reservas no compromisso diante do Irã, no dia 5 de junho, no estádio Jassim Bin Hamad. Pela tabela, ele terá pela frente o Uzbequistão, fora de casa, cinco dias depois.

O principal objetivo do novo treinador é classificar a seleção catari para a Copa do Mundo de 2026, que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá.

Nas eliminatórias asiáticas, o Catar aparece na quarta colocação do Grupo A. Pelo regulamento, apenas os dois melhores classificados têm vaga direta no Mundial. As equipes que ficarem em terceiro e quarto lugar disputam uma repescagem. Com uma campanha irregular, o time de Lopetegui obteve três vitórias, um empate e quadro derrotas.