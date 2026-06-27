Seleção brasileira treina com elenco completo para o jogo contra o Japão; veja fotos As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo O Liberal 27.06.26 12h49 Brasil se classificou com um empate e duas vitórias na fase de grupos (Tarso Sarraf / O Liberal) A seleção brasileira treinou com elenco completo, na manhã deste sábado (27/6), em Nova Jersey, em preparação para o jogo contra o Japão. Treino da seleção brasileira na Copa do Mundo Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal As duas seleções se enfrentam na próxima segunda-feira, às 14h, pela segunda fase da Copa do Mundo, a primeira etapa do mata-mata. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Brasil se classificou com vitórias e um empate na fase de grupos: 1 a 1 com o Marrocos na estreia e dois 3 a 0 sobre Haiti e Escócia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 FÓRMULA 1 F1: veja o grid de largada do GP da Áustria com Russell na pole e Bortoleto em 12º O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3 27.06.26 12h52