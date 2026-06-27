Seleção brasileira treina com elenco completo para o jogo contra o Japão; veja fotos

A seleção brasileira treinou com elenco completo, na manhã deste sábado (27/6), em Nova Jersey, em preparação para o jogo contra o Japão.

Treino da seleção brasileira na Copa do Mundo Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal

As duas seleções se enfrentam na próxima segunda-feira, às 14h, pela segunda fase da Copa do Mundo, a primeira etapa do mata-mata.

O Brasil se classificou com vitórias e um empate na fase de grupos: 1 a 1 com o Marrocos na estreia e dois 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.