Seleção Brasileira feminina faz história e vence os Estados Unidos de virada

A Seleção Brasileira feminina fez história diante dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (9). Em San José, o Brasil venceu a equipe número 1 do ranking da FIFA de virada, por 2 a 1. O time dos EUA saiu na frente com um gol de Catarina Macario no primeiro minuto de partida. Em seguida, Kerolin deixou tudo igual, e Amanda, nos acréscimos, virou o jogo.

Comandada pelo técnico Arthur Elias, a Seleção feminina colocou fim a um longo tabu de não vencer a equipe no território norte-americano. Ao todo, foram 11 confrontos entre os times em solo estadunidense, com 11 vitórias para os EUA.

O jogo

A partida começou com a seleção dos EUA na frente. Logo no primeiro minuto, o time abriu o placar com Macario. Com o gol logo no início, a equipe brasileira ficou assustada, mas não cedeu e manteve o controle do jogo.

Com garra e técnica, a equipe brasileira conseguiu ameaçar as rivais em vários momentos até que, aos 23 minutos, Kerolin recebeu passe de Gio e chutou por cima da goleira, deixando tudo igual. Após o empate brasileiro, o jogo seguiu muito disputado, com as norte-americanas tentando retomar a vantagem, mas o primeiro tempo terminou 1 a 1.

Na volta do intervalo, o Brasil voltou mais forte e dominou a partida. Com muita técnica e marcação forte, o time brasileiro neutralizou o jogo das adversárias e pressionou a defesa dos EUA, mas o gol da vitória não saiu.

Em uma tentativa de repetir o lance do primeiro gol, Gio, na pequena área, tentou cruzar para Kerolin, mas foi impedida pela zaga estadunidense. Após diversas tentativas, a "redenção" só veio nos acréscimos, em um contra-ataque de Jheniffer. A jogadora tocou para Luany, que tirou a marcação e cruzou para Amanda.

Sem marcação, Amanda apenas escorou para o fundo do gol e selou a vitória histórica da Seleção Brasileira.