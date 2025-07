Seleção Brasileira 75+ é campeã mundial de basquete ao vencer os EUA no Mundial FIMBA 2025

A Seleção Brasileira de basquete master na categoria 75+ conquistou o título mundial ao derrotar os Estados Unidos por 68 a 43 no Campeonato Mundial FIMBA 2025, realizado em Lugano, na Suíça. O time brasileiro finalizou a competição invicto, mostrando força e experiência.

Além do título da categoria 75+, o Brasil conquistou nove medalhas no evento: três ouros, duas pratas e um bronze. As equipes masculina 30+ e feminina 50+ também ficaram com o ouro, reforçando a presença forte do basquete master brasileiro em diferentes faixas etárias.

O paraibano João Júnior teve destaque individual, sendo eleito o melhor jogador da competição, e garantiu mais uma medalha de ouro para o Brasil. Confira abaixo o vídeo da celebração dos campeões brasileiros:

A Federação Brasileira de Basquete Master (FBBM) comemorou o resultado e destacou a importância da prática esportiva ao longo da vida para a longevidade ativa e o espírito esportivo. No Brasil, a equipe 75+ recebeu homenagem em Apucarana (PR) em reconhecimento à conquista.