Lucarelli reforça seleção brasileira de vôlei na Liga das Nações: 'Feliz de estar com o grupo'

Acabou o martírio de Lucarelli na seleção brasileira de vôlei. Depois de sofrer do lado de fora das quadras apenas na torcida pelos companheiros, por causa de uma grave lesão no ombro, o campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 e capitão está de volta na Liga das Nações, para a terceira semana de jogos, agendada para Chiba, no Japão, onde a seleção encara Argentina, Japão, Turquia e Alemanha.

O ponteiro de 33 anos é considerado por Bernardinho o líder do elenco e a voz experiente dentro de quadra para auxiliar os jovens da seleção, casos de Darlan e Lukas Bergmann. Depois de vir treinando com o grupo, mas sem poder atacar por causa da lesão no ombro, Lucarelli se recuperou e o técnico o relacionou já para o clássico com a Argentina, nesta quarta-feira (meia-noite de Brasília).

"A gente está esperando uma batalha grande, sabemos que Brasil x Argentina é sempre um jogo difícil, uma rivalidade histórica, mas estamos preparados", afirmou Lucarelli, que deve resgatar a faixa de capitão passada para o central Flávio em sua ausência.

Líder da fase de classificação da Liga das Nações com sete triunfos e uma derrota, superando a Polônia nos pontos (20 a 18), o Brasil está muito perto de se garantir na fase final e utilizar Lucarelli é uma maneira de Bernardinho dar ritmo para seu astro.

"No momento estou mais feliz de voltar pouco a pouco a treinar com o time. Não estou na forma física que gostaria e nem a ideal para fazer um jogo da maneira que eu gostaria", admitiu Lucarelli, que acompanhou todos os jogos do time na primeira etapa nas tribunas do Maracanãzinho, mas que não viajou para Chicago, onde ocorreu a segunda fase.

Mesmo não sendo titular nos próximos jogos, o capitão deve ganhar tempo em quadra e espera poder ajudar. "Só de estar com o grupo, de maneira efetiva, de estar com eles, já estou muito feliz. Vamos ver como será a semana, se terei oportunidade de fazer o primeiro jogo e, se acontecer, que eu consiga jogar bem."

Além de Lucarelli, Bernardinho manteve entre os 14 relacionados os opostos Alan, Darlan e Chizoba, além dos ponteiros Honorato, Lukas Bergmann, Adriano e Arthur Bento, levando um time bastante ofensivo para ganhar dos argentinos. O ponteiro Maicon e o central Thiery ficaram fora dos relacionados.