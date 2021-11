'Se for para perder meu emprego, que seja', diz Maurício Souza, do vôlei, ao defender suas falas

O atleta Maurício Souza se pronunciou em uma conversa no canal do Youtube 'ConversaTalk' sobre o seu contrato rescindido, devido a comentários homofóbicos, com o Minas Tênis Clube. No bate papo, o jogador reconheceu que se prejudicou pelas falas, que iam de contra a ideia de um Superman bissexual, o que ocasionou o seu afastamento do clube. As informações são do Terra.

“O que aconteceu foi que eu vi aquele quadrinho, imaginei que meus filhos pudessem assistir aquilo e não gostei. Só dei minha opinião sobre aquilo. Acho que passou do limite de querer impor na sociedade uma coisa dessa”, disse o jogador.

Mesmo estando sem clube desde o fim de outubro, ele revelou que não faria diferente se tivesse a oportunidade. "Me prejudiquei? Prejudiquei. Mas, imagina se fosse um cidadão comum? Que ele não tivesse estrutura e fosse assalariado? Graças a Deus, em 17 anos de vôlei, pude construir uma carreira legal. Acima disso estão meus princípios e valores. Se for para pagar o preço e perder meu emprego, que seja, infelizmente".