SBT anuncia contratação de Emerson Sheik, que fará parte do Arena SBT

Após fechar a contratação do comentarista Mano, o SBT fechou mais um nome para o seu setor esportivo. Trata-se do ex-jogador Emerson Sheik, que acertou com a emissora e foi anunciado nesta quarta-feira durante a transmissão da Libertadores.

O ex-jogador acertou com o canal de Silvio Santos e fará parte da atração Arena SBT, uma mesa redonda sobre futebol que irá ao ar às segundas, 23h45. Além dele, o jornalista Mano pediu demissão do Fox Sports nesta quarta para acertar com a emissora da TV aberta.

O programa será composto por Benjamin Back, Téo José, Mauro Beting, Mano e Emerson Sheik.