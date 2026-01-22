Savarino troca Botafogo pelo Fluminense após figurar na pauta de reforços do Corinthians O meio-campista estava nos planos do técnico Martín Anselmi, que queria sua permanência no Botafogo Estadão Conteúdo 22.01.26 17h42 Savarino foi apresentado pelo Fluminense (Instagram @fluminensefc @lucasmerconphotos/FFC) O venezuelano Jefferson Savarino, de 29 anos, foi oficializado nesta quinta-feira como reforço do Fluminense. O meio-campista estava nos planos do técnico Martín Anselmi, que queria sua permanência no Botafogo, e também figurou na pauta de reforços co Corinthians, ainda em busca de um armador no mercado. "O Fluminense acertou nesta quinta-feira (22/01) a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino. O jogador da seleção da Venezuela, que estava no Botafogo, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029", anunciou o Fluminense. Anselmi revelou, na quarta-feira, após o Botafogo fazer 1 a 0 no Volta Redonda, que Savarino estava relacionado para a partida do Carioca, mas que acabou informado pelo jogador da transferência para o rival carioca. Dono de dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e três Estaduais no País, Savarino foi um pedido do técnico Luís Zubeldía e chega ao Fluminense com status de titular. "Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira", disse o jogador. Savarino está empolgado para atuar na nova casa. "A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano", frisou. "Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós", afirmou. "Eu sou um jogador que gosta de competir muito. Por isso aceitei o projeto do Fluminense. Faço gols, dou assistências, então dentro do campo sempre vou procurar entregar isso. A torcida do Fluminense pode esperar isso de mim, que dentro de campo vou dar sempre o meu melhor". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Fluminense Corinthians Savarino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27