Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Savarino troca Botafogo pelo Fluminense após figurar na pauta de reforços do Corinthians

O meio-campista estava nos planos do técnico Martín Anselmi, que queria sua permanência no Botafogo

Estadão Conteúdo
fonte

Savarino foi apresentado pelo Fluminense (Instagram @fluminensefc @lucasmerconphotos/FFC)

O venezuelano Jefferson Savarino, de 29 anos, foi oficializado nesta quinta-feira como reforço do Fluminense. O meio-campista estava nos planos do técnico Martín Anselmi, que queria sua permanência no Botafogo, e também figurou na pauta de reforços co Corinthians, ainda em busca de um armador no mercado.

"O Fluminense acertou nesta quinta-feira (22/01) a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino. O jogador da seleção da Venezuela, que estava no Botafogo, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029", anunciou o Fluminense.

Anselmi revelou, na quarta-feira, após o Botafogo fazer 1 a 0 no Volta Redonda, que Savarino estava relacionado para a partida do Carioca, mas que acabou informado pelo jogador da transferência para o rival carioca.

Dono de dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e três Estaduais no País, Savarino foi um pedido do técnico Luís Zubeldía e chega ao Fluminense com status de titular.

"Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira", disse o jogador.

Savarino está empolgado para atuar na nova casa. "A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano", frisou. "Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós", afirmou.

"Eu sou um jogador que gosta de competir muito. Por isso aceitei o projeto do Fluminense. Faço gols, dou assistências, então dentro do campo sempre vou procurar entregar isso. A torcida do Fluminense pode esperar isso de mim, que dentro de campo vou dar sempre o meu melhor".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Fluminense

Corinthians

Savarino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

22.01.26 18h08

FUTEBOL

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

22.01.26 17h25

luto

Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15)

22.01.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda