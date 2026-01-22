Savarino troca Botafogo pelo Fluminense após figurar na pauta de reforços do Corinthians

O venezuelano Jefferson Savarino, de 29 anos, foi oficializado nesta quinta-feira como reforço do Fluminense. O meio-campista estava nos planos do técnico Martín Anselmi, que queria sua permanência no Botafogo, e também figurou na pauta de reforços co Corinthians, ainda em busca de um armador no mercado.

"O Fluminense acertou nesta quinta-feira (22/01) a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino. O jogador da seleção da Venezuela, que estava no Botafogo, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029", anunciou o Fluminense.

Anselmi revelou, na quarta-feira, após o Botafogo fazer 1 a 0 no Volta Redonda, que Savarino estava relacionado para a partida do Carioca, mas que acabou informado pelo jogador da transferência para o rival carioca.

Dono de dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e três Estaduais no País, Savarino foi um pedido do técnico Luís Zubeldía e chega ao Fluminense com status de titular.

"Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira", disse o jogador.

Savarino está empolgado para atuar na nova casa. "A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano", frisou. "Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós", afirmou.

"Eu sou um jogador que gosta de competir muito. Por isso aceitei o projeto do Fluminense. Faço gols, dou assistências, então dentro do campo sempre vou procurar entregar isso. A torcida do Fluminense pode esperar isso de mim, que dentro de campo vou dar sempre o meu melhor".